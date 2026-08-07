پیگیری تأمین مسکن خبرنگاران در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شاهین‌فر بعد از ظهر جمعه در نشست تعدادی از خبرنگاران با نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تبریک فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، از آماده‌سازی زمین مورد نیاز برای احداث خانه مطبوعات استان خبر داد و افزود: خبرنگاران با اطلاع‌رسانی دقیق، انعکاس مطالبات مردم و تبیین اقدامات دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی، افزایش شفافیت و توسعه استان ایفا می‌کنند و شایسته حمایت هستند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه مسکن خبرنگاران افزود: موضوع تأمین مسکن این قشر طی سال‌های گذشته نیز در دستور کار بوده و مکاتبات و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است. در حال حاضر نیز این موضوع در قالب تفاهم‌نامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال پیگیری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه اجرای این طرح منوط به طی شدن فرآیندهای قانونی است، تصریح کرد: پس از معرفی و تأیید فهرست خبرنگاران واجد شرایط از سوی مراجع ذی‌صلاح، مراحل اجرایی و سایر اقدامات لازم برای بهره‌مندی آنان از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، مطابق ضوابط و مقررات دنبال خواهد شد.

شاهین‌فر همچنین از آماده بودن زمین مورد نیاز برای احداث خانه مطبوعات استان خبر داد و گفت: زمین مورد نیاز این پروژه در مکان مناسبی پیش‌بینی و آماده شده است و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، پیگیری‌های لازم برای فراهم شدن مقدمات اجرای این طرح ادامه دارد.

وی با تأکید بر اینکه تحقق مطالبات جامعه رسانه‌ای نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است، افزود: امیدواریم با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، خانه مطبوعات و سایر دستگاه‌های مرتبط، زمینه اجرای برنامه‌های حمایتی و بهره‌مندی خبرنگاران از ظرفیت‌های قانونی در حوزه مسکن فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان از خدمات ارزشمند اصحاب رسانه در انعکاس واقعیت‌ها، اطلاع‌رسانی مسئولانه و همراهی با برنامه‌های توسعه‌ای استان قدردانی کرد و افزود: با تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، بخشی از مطالبات جامعه رسانه‌ای در حوزه مسکن محقق شود.