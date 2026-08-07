به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی، فرماندار ساوه، عصر جمعه در آیین معارفه امام جمعه شهر آوه اظهار کرد: آوه از سال ۱۳۹۲ به شهر تبدیل شده و از مردمانی صبور، سازگار، نجیب و مهمان‌نواز برخوردار است. امیدواریم حضور امام جمعه جدید منشأ خیر، برکت و پیشرفت برای این شهر باشد.

وی با قدردانی از خدمات امام جمعه پیشین آوه افزود: ایشان از ابتدای تأسیس شهر آوه، نزدیک به ۱۰ سال در این شهر خدمت کردند و با تحمل سختی‌ها، خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه دادند، امروز نیز در شهرستان دلیجان مشغول خدمت هستند و امیدواریم مردم آن دیار نیز از حضور و خدمات ایشان بهره‌مند شوند.

فرماندار ساوه با اشاره به ظرفیت‌های این شهر تصریح کرد: آوه از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه برخوردار است و امیدواریم با هدایت‌های امام جمعه، همراهی نماینده مردم و همکاری مدیران، زمینه رشد و آبادانی هرچه بیشتر این شهر فراهم شود.

حسینی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: ملت ایران در روزهای سخت و در برابر تجاوز دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، با اتکا به لطف الهی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، ایثار نیروهای مسلح و حضور آگاهانه مردم، سربلند و پیروز از میدان خارج شد. وی بر ضرورت وحدت و همدلی ملی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.

وی افزود: امروز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در اهتزاز است و دولت نیز خود را خدمتگزار مردم می‌داند و تمام توان خود را برای عبور کشور از شرایط سخت و تداوم خدمت‌رسانی به کار گرفته است.

فرماندار ساوه با تأکید بر نقش مردم در پیشرفت کشور خاطرنشان کرد: عبور از مشکلات و تحقق اهداف توسعه‌ای بدون همراهی مردم و همدلی مسئولان امکان‌پذیر نیست و امیدواریم با انسجام ملی، روزهای روشن‌تری پیش روی کشور و شهرهای ایران اسلامی باشد.

در مراسمی از یک دهه تلاش های حجت الاسلام نیکویی تقدیر، و حجت الاسلام خداوردی به عنوان امام جمعه جدید شهر آوه معرفی شد