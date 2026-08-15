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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ عصرانه شد

نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ عصرانه شد

دبیر نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶، از برگزاری این نمایشگاه در ساعات عصر خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای حضور فعالان کسب‌وکار و خانواده نوآوری کشور اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، سجاد رجبی دبیر نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ با اشاره به تغییر ساعت برگزاری نمایشگاه در این دوره اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که در برنامه‌ریزی اینوتکس ۲۰۲۶ مورد توجه قرار دادیم، شرایط و زمان‌بندی زندگی و فعالیت حرفه‌ای مخاطبان بود. بسیاری از مدیران، کارآفرینان و فعالان فناوری در ساعات صبح درگیر فعالیت‌های روزمره کسب‌وکار خود هستند و امکان حضور مؤثر در نمایشگاه را ندارند.

وی افزود: به همین دلیل، امسال اینوتکس در ساعات عصر و از ساعت ۱۴ تا ۲۰ برگزار می‌شود تا مخاطبان بتوانند ضمن رسیدگی به کار و زندگی روزمره خود در طول روز، با فراغ بال بیشتری در نمایشگاه حضور پیدا کنند و از برنامه‌ها، نشست‌ها و فرصت‌های شبکه‌سازی استفاده کنند.

دبیر نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ ادامه داد: این تغییر صرفاً یک تغییر در ساعت برگزاری نیست؛ ما تلاش کرده‌ایم تجربه حضور در اینوتکس برای بازدیدکنندگان و مشارکت‌کنندگان، راحت‌تر و کاربردی‌تر باشد. مجموعه‌ای از تخفیف‌ها، خدمات رفت‌وآمد و امکانات رفاهی نیز در نظر گرفته شده تا حضور در نمایشگاه با آسودگی بیشتری همراه باشد. این موارد به محض نهایی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی افرود: اینوتکس امسال با عنوان «INOTEX Express» و با تمرکز بر شبکه‌سازی، سرمایه‌گذاری، بازار و افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای نوآور برگزار می‌شود. رویدادی که قرار است خود را با شرایط جدید زیست‌بوم فناوری کشور هماهنگ کند و به جای توقف، مسیر تازه‌ای برای اتصال بازیگران نوآوری، سرمایه و بازار ایجاد کند. این عنوان نشان‌دهنده رویکرد سریع، چابک و منعطف دبیرخانه اینوتکس در بازطراحی رویداد متناسب با شرایط جدید کشور است.

رجبی با اشاره به شرایط دشوار و فضای ابهام حاکم بر فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها گفت: در روزهایی که ممکن است اولین واکنش برخی کسب‌وکارها، کاهش حضور و ارتباطات باشد، حفظ ارتباط با اکوسیستم و دیده‌شدن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تاب‌آوری کسب‌وکارها فقط به سرمایه و محصول وابسته نیست؛ شبکه ارتباطی قوی، شرکای جدید، مشتریان بالقوه و دسترسی به فرصت‌های تازه نیز بخشی از این تاب‌آوری هستند.

وی تأکید کرد: اینوتکس صرفاً یک نمایشگاه نیست؛ بستری برای ارتباط، شبکه‌سازی، یافتن شریک، جذب مشتری، سرمایه‌گذاری و آشنایی با مسیرهای جدید فناوری و نوآوری است. تلاش ما این است که مخاطبان بتوانند با صرف زمان مناسب‌تر و بدون ایجاد اختلال جدی در برنامه روزانه خود، در این جریان حضور داشته باشند.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ با رویکردی جدید و در قالب «INOTEX Express»از ۱۱ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برگزار می‌شود و امسال برای نخستین‌بار، برنامه نمایشگاه در ساعات عصر دنبال می‌شود.

کد مطلب 6916983
مهتاب چابوک

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