۳۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن قم برق رسانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس بابامرادی با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این استان اظهار کرد: با توجه به اهمیت ویژه برق‌رسانی به سایت ۳۰ هزار واحدی پرنیان و چهار هزار واحدی طایقان، هدف اصلی ما تسهیل در روند اجرای شبکه برق و تأمین برق واحدهای در حال تحویل به هم‌استانی‌ها است.

وی افزود: در این راستا، تمامی تیم‌های تخصصی از جمله مجری طرح‌های مسکن ملی و واحدهای طرح و نظارت، با نگاهی ویژه و اولویت‌بندی بالا، در حال انجام وظایف خود هستند تا موانع اجرایی در کمترین زمان ممکن مرتفع شود.

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق قم، پیگیری مستمر میدانی، هماهنگی میان واحدهای تخصصی و رفع سریع موانع اجرایی را از محورهای اصلی این فرآیند عنوان کرد و گفت: روند اقدامات تا تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و برق‌رسانی به واحدهای آماده تحویل، با جدیت دنبال خواهد شد.

وی افزود: تعهد ما، خدمت به هم‌استانی‌ها و پیشبرد پروژه‌های تأمین برق نهضت ملی مسکن استان است.