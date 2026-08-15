مطالعات فرونشست در طرح جامع جدید اصفهان لحاظ شده است

محمد بنائیان در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص توجه به مسئله فرونشست در طرح جامع جدید شهر اصفهان که به تازگی در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: مطالعات مربوط به این پدیده به‌طور کامل انجام شده و پهنه‌های دارای فرونشست بالا به همراه موارد ایمنی مرتبط، در طرح و مطالعات مرحله اول لحاظ شده است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از مسائل مهمی که با آن روبه‌رو هستیم بی تردید فرونشست زمین در اصفهان است، افزود: در مرحله دوم بررسی طرح جامع و در پیشنهادهایی که ارائه می‌دهیم مبنی بر اینکه چه کاربری‌هایی در کدام نقطه از شهر قرار بگیرد، قطعاً این موضوع به‌صورت دقیق‌تر و مبسوط مورد توجه قرار خواهد گرفت.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود مرحله دوم نیز تا پایان امسال به نتیجه برسد تا بتوان جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه کرد.

طرح جامع اصفهان با رویکرد شهر-منطقه و توجه به شبکه حمل‌ونقل تهیه می‌شود

بنائیان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره میزان توجه به طرح آمایش سرزمینی و توسعه جاده‌ها نیز گفت: بر اساس طرح‌های فرادستی سعی کرده‌ایم شهر را به‌صورت یک جزیره در نظر نگیریم و آن را با منطقه پیرامونش مطالعه کنیم. در قالب مجموعه شهری اصفهان و احکامی که این مجموعه به آن پرداخته، موارد شهر اصفهان بررسی شده است.

وی تأکید کرد: یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در طرح، بحث ارتباطات، حمل‌ونقل و دسترسی‌هاست که هم در مطالعات خود شهر و هم تا جایی که ممکن بوده در مقیاس شهر-منطقه دیده شده است. به‌ویژه رینگ چهارم شهر اصفهان که ارتباط مستقیمی با این موضوع دارد، در مطالعات در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، مرحله اول طرح جامع شهر اصفهان هفته گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید و بنا به گفته بنائیان معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان قرار است به‌زودی به استان ابلاغ شود.

به گفته وی، پس از ابلاغ، مرحله دوم بررسی آغاز خواهد شد و هدف این است که کل طرح تا پایان امسال به نتیجه برسد تا فرآیند تهیه طرح تفصیلی جدید اصفهان شروع شود.

آخرین طرح جامع اصفهان مربوط به سال ۱۳۶۷ بود و تقریباً چهل سال ورود جدی به آن نشده بود. طرح بازنگری تفصیلی شهر نیز سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده بود. تهیه طرح جامع جدید از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و با ابلاغ شیوه نوین تهیه طرح‌ها در سال ۱۴۰۰، قرارداد آن منعقد شد.