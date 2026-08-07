به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی عصر جمعه در جریان سفر به دلفان با اشاره به ضرورت تحقق عدالت آموزشی اظهار داشت: برخورداری از فرصت برابر برای تحصیل، حق همه دانشآموزان است و آموزش و پرورش باید به گونهای عمل کند که هیچ دانشآموزی به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی یا جغرافیایی از فرصتهای آموزشی مناسب محروم نشود.
۳۰ پروژه آموزشی دلفان در آستانه بهرهبرداری
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به وضعیت زیرساختهای آموزشی شهرستان دلفان افزود: سرانه فضای آموزشی این شهرستان همچنان با میانگین کشوری فاصله دارد، اما اقدامات قابل توجهی برای جبران این کمبود در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۰ پروژه آموزشی در شهرستان دلفان با پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصد در مراحل نهایی تکمیل قرار دارند و تلاش میشود با رفع موانع باقیمانده، این پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
سهرابی همچنین از اجرای پروژههای آموزشی در منطقه کاکاوند خبر داد و گفت: ۱۶ پروژه آموزشی در این منطقه نیز در مسیر بهرهبرداری قرار دارند که تکمیل آنها میتواند بخشی از نیازهای آموزشی مناطق مختلف شهرستان را برطرف کند.
وی با اشاره به وضعیت مدارس کانکسی در دلفان افزود: تمامی مدارس کانکسی دارای بیش از ۱۰ دانشآموز در شهرستان دلفان برچیده شدهاند و این موضوع گامی مهم در مسیر ارتقای عدالت آموزشی و فراهم کردن فضای مناسب تحصیل برای دانشآموزان این شهرستان است.
میز خدمت آموزش و پرورش در شهرستانها مستقر میشود
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم اظهار داشت: یکی از اهداف حضور مدیران آموزش و پرورش در شهرستانها، کاهش رنج سفر مردم به مرکز استان برای پیگیری مطالبات و مشکلات است.
وی افزود: از این پس مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش در قالب میز خدمت در شهرستانها حضور پیدا میکنند تا مطالبات فرهنگیان، اولیا و دانشآموزان را به صورت مستقیم بررسی و پیگیری کنند.
سهرابی تصریح کرد: تلاش میکنیم میز خدمت سیار آموزش و پرورش در شهرستانهای مختلف مستقر شود تا مردم بتوانند مسائل و درخواستهای خود را بدون واسطه با مدیران مربوطه مطرح کنند.
وی تأکید کرد: تا آخرین لحظه حضور مردم در میز خدمت، خودم و معاونان آموزش و پرورش پاسخگوی مطالبات فرهنگیان و خانوادهها خواهیم بود.
عدالت آموزشی سیاست اصولی آموزش و پرورش است
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد، اظهار داشت: یکی از مهمترین سیاستهای آموزش و پرورش، حرکت به سمت تحقق عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان است.
وی با اشاره به تعدد و تنوع مدارس در سالهای گذشته گفت: ایجاد انواع مختلف مدارس، به نوعی موجب طبقهبندی دانشآموزان و خانوادهها شده است و باید در مسیر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، این مسئله مورد بازنگری قرار گیرد.
سهرابی با اشاره به سیاستهای وزارت آموزش و پرورش افزود: در ساختار جدید، مدرسه هیئتامنایی به شکل سابق ادامه نخواهد داشت و مدارس نمونه دولتی در دوره متوسطه اول نیز به حالت عادی بازگشتهاند.
وی با تأکید بر ضرورت برابری فرصتهای آموزشی تصریح کرد: هیچ تفاوتی نباید میان فرزند یک مدیر و فرزند یک کارگر وجود داشته باشد و همه دانشآموزان باید از فرصت برابر برای ادامه تحصیل و رشد استعدادهای خود برخوردار باشند.
مدیریت کمبود و مازاد نیروی انسانی با رعایت قانون
سهرابی در ادامه با اشاره به مسائل و دغدغههای فرهنگیان در حوزه استخدام، تبدیل وضعیت و نقل و انتقالات اظهار کرد: در برخی رشتهها و جنسیتهای خاص با مازاد نیروی انسانی و در برخی بخشها با کمبود نیرو مواجه هستیم و مدیریت این ناترازی باید با رعایت عدالت، قانون و مصالح آموزش و پرورش انجام شود.
وی افزود: حفظ حقوق بیتالمال و استفاده بهینه از نیروی انسانی از اصولی است که در مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش مورد توجه قرار دارد و تلاش میکنیم تصمیمات مربوط به نقل و انتقالات، استخدام و ساماندهی نیروها بر مبنای نیاز واقعی مدارس انجام شود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان همچنین درباره وضعیت مربیان پیشدبستانی و معلمان نهضتی گفت: مسیرهای قانونی برای تبدیل وضعیت یا بهکارگیری این نیروها با جدیت در حال پیگیری است و آموزش و پرورش خود را ملزم به اجرای دقیق قوانین و مقررات میداند.
معلمان و خبرنگاران در خط مقدم جهاد تبیین
سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: معلمان و خبرنگاران در خط مقدم جنگ روایتها قرار دارند و نقش آنان در آگاهیبخشی، روشنگری و انتقال صحیح مفاهیم به جامعه بسیار مهم است.
وی افزود: معلمان علاوه بر وظیفه آموزشی، در تربیت نسل آینده و شکلدهی به نگرش و هویت دانشآموزان نقش اساسی دارند و خبرنگاران نیز با روایت صحیح واقعیتها میتوانند در افزایش آگاهی عمومی و مقابله با روایتهای نادرست نقشآفرینی کنند.
آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده برای بازگشایی مدارس اظهار داشت: هشت کارگروه ذیل «ستاد پروژه مهر» برای آمادهسازی مدارس استان تشکیل شده و روند آمادهسازی فضاهای آموزشی، تجهیزات و سایر الزامات آغاز سال تحصیلی در حال پیگیری است.
وی از دستگاههای اجرایی شهرستان دلفان خواست در این فرآیند مشارکت حداکثری داشته باشند و افزود: هدف ما این است که مدارس در ابتدای مهرماه با آمادگی کامل و به صورت حضوری، منظم و باکیفیت فعالیت خود را آغاز کنند.
سهرابی تأکید کرد: آموزش و پرورش به تنهایی نمیتواند همه مسائل و نیازهای حوزه تعلیم و تربیت را برطرف کند و همراهی دستگاههای اجرایی، خیران، خانوادهها و مجموعههای اجتماعی برای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش ضروری است.
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