واژگونی خودرو در جاده کهورستان به لار ۴ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقادر کهوری در تشریح این حادثه، اظهار داشت: صبح امروز گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ساینا در جاده کهورستان به لار حدود پنج کیلومتر قبل از پاسگاه کنچی به واحد ارتباطات اورژانس اعلام شد.

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وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای کهورستان و سرتنگ و یک دستگاه آمبولانس از هلال‌احمر دشت جیحون به محل حادثه اعزام شدند.

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کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و ارزیابی اولیه ۴ مصدوم این حادثه را پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی جهت ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان نیاپور بندرخمیر منتقل کردند.

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مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی بندرخمیر با اشاره به افزایش تردد جاده‌ای بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در رانندگی تأکید کرد و گفت: رعایت سرعت مطمئن، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، توجه کامل به جلو، خودداری از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و استراحت کافی در سفرهای طولانی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از بروز حوادث رانندگی است.

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کهوری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از تصادفات جاده‌ای ناشی از خستگی، خواب‌آلودگی و بی‌احتیاطی رانندگان است و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ جان سرنشینان و کاهش تلفات و مصدومیت‌های ناشی از حوادث ترافیکی داشته باشد.