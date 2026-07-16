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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

واژگونی خودرو در جاده کهورستان به لار ۴ مصدوم برجای گذاشت

واژگونی خودرو در جاده کهورستان به لار ۴ مصدوم برجای گذاشت

بندرخمیر- مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی بندرخمیر از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ساینا در جاده کهورستان به لار خبر داد و گفت: ۴ مصدوم این حادثه به بیمارستان نیاپور بندرخمیر منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقادر کهوری در تشریح این حادثه، اظهار داشت: صبح امروز گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ساینا در جاده کهورستان به لار حدود پنج کیلومتر قبل از پاسگاه کنچی به واحد ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای کهورستان و سرتنگ و یک دستگاه آمبولانس از هلال‌احمر دشت جیحون به محل حادثه اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و ارزیابی اولیه ۴ مصدوم این حادثه را پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی جهت ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان نیاپور بندرخمیر منتقل کردند.

مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی بندرخمیر با اشاره به افزایش تردد جاده‌ای بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در رانندگی تأکید کرد و گفت: رعایت سرعت مطمئن، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، توجه کامل به جلو، خودداری از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و استراحت کافی در سفرهای طولانی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از بروز حوادث رانندگی است.

کهوری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از تصادفات جاده‌ای ناشی از خستگی، خواب‌آلودگی و بی‌احتیاطی رانندگان است و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ جان سرنشینان و کاهش تلفات و مصدومیت‌های ناشی از حوادث ترافیکی داشته باشد.

کد مطلب 6889908

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