به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی شامگاه یکشنبه با حضور در قرارگاه رسانه ای سردار شهید نائینی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه جنگ سوم رمضان در تاریخ درگیریهای مقاومت و جریان سلطه، درسآموز و تعیینکننده بوده است، اظهار کرد: در میان تمام ابعاد این نبرد، آنچه بیش از همه برجسته شد، موفقیت جریان مقاومت در جنگ روایتها بود.
وزیر دولت شهید رئیسی افزود: این دستاورد، مستقیماً ناشی از جهاد خبرنگاران، اهالی رسانه، تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی و تمام گزارشگرانی است که با نام و بینام، برای جبهه مقاومت افتخار آفریدند.
وی با اشاره به ایثارگریها در این مسیر که تبیین دقیق وقایع و مجاهدت فعالان عرصه رسانه بود که اجازه نداد تصویرسازیهای دروغین دشمن در اذهان عمومی نهادینه شود، گفت: امروز میتوان ادعا کرد که سهم عمدهای از اقتدار مقاومت در میدان، مرهون همین مجاهدتهای قلمبهدستان در جبهه رسانهای است.
اسماعیلی از شخصیت شهید نائینی گفت و تصریح کرد:سردار شهید نائینی فردی پرکار، انقلابی و در عین حال گمنام در عرصههای تبلیغاتی و جبهه مقاومت بود.
روایت «موسی کلیم»؛ تجلی وفای به عهد در آخرین لحظات
وی با اشاره به روحیه مردمداری و تعهد عملی خاطرهای از آخرین روزهای حیات ایشان گفت و افزود: چند شب پیش از شهادت سردار نائینی، پس از سخنرانی در دانشگاه تهران، خانمی که از نظر ظاهری با جریان عمومی تفاوت داشت، به من مراجعه کرد و با بیان اینکه در خواب دیده است یکی از عملیاتها باید به نام «موسی کلیم» نامگذاری شود، خواستار انتقال این پیام شد. من نیز قول دادم این درخواست را به مسئول مربوطه برسانم و بلافاصله پس از دیدار با سردار نائینی، موضوع را با ایشان مطرح کردم که او نیز با گشادهرویی قول پیگیری داد.
وزیر دولت شهید رئیسی در ادامه با یادآوری لحظات شنیدن خبر شهادت این سردار تصریح کرد: فردای آن روز که خبر شهادت ایشان را شنیدم، در آن لحظات بیاطلاع بودم که آیا آن درخواست محقق شده یا خیر، اما بعدها متوجه شدم عملیاتی با همان نام «موسی کلیم» انجام شده است؛ آری، سردار نائینی حتی در آستانه عروج نیز به وعده خود جامه عمل پوشانده بود.
وی با گرامیداشت یادو خاطره سردار شهید نائینی گفت:ایران یکی از بازوان توانمند خود را در حوزه عملیاتهای تبلیغاتی از دست داد
اسماعیلی با تقدیر از جامعه رسانهای استان گیلان و شهر رشت، اظهار کرد: گیلان بویژه رشت یکی از مهمترین میقاتهای شبانه بعثت مردم ایران را رقم میزند و واقعاً در عرصه روایتگری و جریانسازی رسانهای، این عزیزان سنگتمام گذاشتند که جای تقدیر و خداقوت دارد.
