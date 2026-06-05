به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی سعیدی شامگاه جمعه با حضور در قرارگاه رسانهای سردار شهید نائینی در رشت با اشاره به اهمیت شناخت عرصههای نبرد نوین اظهار کرد: چهرههای بسیار ارزشمند، صاحبنظر و ایثارگری در عرصه جنگ شناختی حضور داشته و دارند که در این میان، شهید سیدمرتضی آوینی سرآمد مقابله با این جنگ بود.
وی «روایت فتح» را یادگار ارزشمند و گواه توانمندی آن شهید بزرگوار دانست و افزود: شناخت ماهیت جنگ نرم و جنگ شناختی دشمن بر پایه فرمایشات حضرت امام (ره)، چهرهای بصیر و متمایز از شهید آوینی ارائه داد.
شهید نائینی؛ دانشآموخته واقعی جنگ نرم
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه قافله جهاد فرهنگی همچنان ادامه یافت، تصریح کرد: یکی از سرآمدترین افراد در این مسیر، شهید نائینی بود که بنده ارتباط نزدیکی با او داشتم. شهید نائینی درک درستی از فرمایشات امام شهید داشت؛ همان مباحثی که در خصوص تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی مطرح میشد، بهخوبی توسط ایشان فهم و تحلیل شد و او در حوزه جنگ نرم و جنگ شناختی، یک دانشآموخته واقعی بود.
حجتالاسلام سعیدی در توصیف ویژگیهای شهید نائینی گفت: شهید نائینی فردی بینام و نشان بود که کارهای بزرگی انجام میداد؛ او از جمله کسانی بود که کارهای زمینمانده فرهنگی کشور را بهدرستی شناسایی میکرد و بدون هیچ چشمداشتی وارد میدان میشد.
نقش مؤثر شهید نائینی در مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
وی با اشاره به سوابق مدیریتی شهید نائینی اظهار کرد: وی در معاونت فرهنگی، علاوه بر شناسایی کارهای بر زمین مانده، ارتباط با رسانههای نوشتاری را با جدیت دنبال میکرد. ایشان در تشکلهای ملی و انقلابی در عرصه فرهنگی و جنگ شناختی کمنظیر بود و در دهه اخیر در «مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ»، نقش بسیار مؤثری ایفا کرد.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا در تبیین روحیه جهادی این شهید بزرگوار گفت: بسیاری از فرماندهان آمادگی ثبت خاطرات خود را نداشتند، اما شهید نائینی شرایط را برای این اقدام مهم فراهم میآورد. وی در دوران مسئولیت روابط عمومی سپاه نیز خوش درخشید و در تحلیل، تبیین و ارائه آثار، چهرهای روشن و موفق بود.
حجتالاسلام سعیدی با اشاره به نقش فوقالعاده شهید نائینی در مقابله با تهاجم دشمن، خاطرنشان کرد: شهید نائینی در اکثر شبها به منزل نمیرفت و شبانهروز در میدان جهاد حضور داشت تا اینکه دشمن با تعقیب و شناسایی، او را به آرزوی دیرینهاش رساند.
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