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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۴۰

اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در نیشابور

اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در نیشابور

مشهد- نماز استغاثه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در حسینیه خیابان امام خمینی (ره)نیشابور اقامه شد.

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کد مطلب 6890909

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