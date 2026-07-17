https://mehrnews.com/x3cB2P ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۴۰ کد مطلب 6890909 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۴۰ اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در نیشابور مشهد- نماز استغاثه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در حسینیه خیابان امام خمینی (ره)نیشابور اقامه شد. دریافت 11 MB کد مطلب 6890909 کپی شد مطالب مرتبط خیبرشکنِ معروف مشهد در تجمعات شبانه منطقه عبدالمطلب حضور مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه کشور در اجتماع شبانه مشهد اقامه نماز استغاثه مردم مشهد یکصد و سی و هشتمین اجتماع خیابانی مردم قهرمان کاشمر موج گسترده حضور مردم تربت حیدریه در سنگر خیابان برچسبها استغاثه نیشابور خراسان رضوی
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