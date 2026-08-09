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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۳۱

صد و شصت و یکمین تجمع شبانه مردم مشهدالرضا(ع)

صد و شصت و یکمین تجمع شبانه مردم مشهدالرضا(ع)

مشهد- در این فیلم صد و شصت و یکمین تجمع شبانه مردم مشهدالرضا(ع) در خیابان ها را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6911667

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