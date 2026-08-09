https://mehrnews.com/x3cLGs ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۳۱ کد مطلب 6911667 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۳۱ صد و شصت و یکمین تجمع شبانه مردم مشهدالرضا(ع) مشهد- در این فیلم صد و شصت و یکمین تجمع شبانه مردم مشهدالرضا(ع) در خیابان ها را مشاهده می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6911667 کپی شد مطالب مرتبط یکصدو شصتمین شب حضور مردم کاشمر در میدان دفاع از میهن روایت مهر از صد و شصت و دومین حضور مردم مشهدالرضا(ع) در میدان اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد روایت مهر از صد و شصت و سه شب حضور میدانی مردم مشهد در تجمعات اجتماع مردم ولایتمدار گناباد در موج ۱۵۹ حماسه خیابان قرار شبانه مردم چناران در جهت خونخواهی رهبر شهید برچسبها مشهد بیعت با رهبر انقلاب خراسان رضوی
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