به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: دشمن سعودی با اصرار بر ادامه محاصره مردم ما و تشدید تجاوز خود علیه کشورمان، همچنان به جمع آوری، تحریک و سوق دادن نیروهای خود به جهنم یک جنگ تجاوزکارانه بیهوده و شکست‌خورده ادامه می‌دهد.

وی بیان کرد: بنابراین، پس از رصد دقیق تحرکات نیروها و مزدورانش، این نیروها به همراه انبارها، خودروها و تجهیزات نظامی آنها در مرکز نظامی «صحن الجن» هدف قرار گرفتند. به لطف خدا، این حملات دقیق و مؤثر با استفاده از تعداد زیادی موشک و پهپاد انجام شد. نیروهای مسلح یمن متعهد به پاسخ به تشدید با تشدید هستند و تأکید می‌کنند که با هرگونه بسیج یا نیرویی که توسط دشمن سعودی برای حفظ محاصره تحمیل شده بر کشورمان وارد شود، با قدرت برخورد خواهند کرد.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن بر پایبندی مداوم خود به دو معادله تأکید می‌کنند؛ «محاصره در برابر محاصره» و ««هدف قرار دادن مرکز تجمع متجاوزان سعودی در هر کجا که باشند» و اجازه اجرای طرح‌های تجاوزکارانه علیه کشورمان بدون پاسخ فوری و شدید، را نخواهند داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: ما به گمراهان و فریب‌خوردگان در میان ملت خود توصیه می‌کنیم که اردوگاه‌های دشمن سعودی را ترک کرده و قبل از اینکه خیلی دیر شود به خانه‌های خود بازگردند. ما از آنها می‌خواهیم که برای نجات خود عجله کنند و به سوختی برای نهادهای خائن تبدیل نشوند که سرنوشت خود را در گرو قدرت‌های خارجی قرار داده‌اند و با آنها و خونشان برای اشغال خارجی و پروژه‌های توسعه‌طلبانه به قیمت امنیت، حاکمیت و استقلال جمهوری یمن معامله می‌کنند.

وی بیان کرد: ما با افتخار به قبایل شریف مأرب و مردم شریف و آزاده به خاطر ایستادگی در کنار مردم خود در برابر اشغال و سلطه درود می‌فرستیم. ما به آنها و همه قبایل یمن تأکید می‌کنیم که ما در کنار آنها ایستاده‌ایم و با آنها هستیم تا حقوق عادلانه مردم خود را بازپس گیریم و محاصره تحمیل شده بر آنها را لغو کنیم. خدا ما را بس است و او بهترین سرپرست، بهترین حامی و بهترین یاور است.زنده باد یمن، آزاد، عزتمند و مستقل. پیروزی از آن یمن و همه آزادگان امت باد.