خبرگزاری مهر، گروه استانها- حامد عربزاده: روز خبرنگار، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی است برای ادای احترام به انسانهایی که در حساسترین بزنگاههای تاریخ، حقیقت را بر شایعه، امید را بر اضطراب و واقعیت را بر روایتسازی دشمن ترجیح میدهند.
اگر خارگ را قلب تپنده اقتصاد ایران و مهمترین پایانه صادرات نفت کشور بدانیم، بیتردید خبرنگاران این جزیره نیز در خط مقدم جهاد تبیین و جنگ روایتها قرار دارند؛ سنگری که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان داد.
جزیره خارگ تنها یک نقطه جغرافیایی در خلیج فارس نیست؛ نماد امنیت انرژی، مقاومت اقتصادی و یکی از راهبردیترین نقاط جمهوری اسلامی ایران است. طبیعی است که در هر بحران یا تهدید، نگاه رسانههای جهان و اتاقهای عملیات روانی دشمن، پیش از هر نقطه دیگری به خارگ دوخته شود.
در چنین شرایطی، خبرنگار دیگر صرفاً مخابرهکننده خبر نیست؛ او نگهبان حقیقت است. هر تصویر، هر خبر و هر روایت او میتواند امنیت روانی جامعه را تقویت کند یا مانع از گسترش شایعات و عملیات رسانهای دشمن شود.
جنگ ۱۲ روزه اخیر و همچنین جنگ رمضان، آزمونی بزرگ برای رسانههای محلی و خبرنگاران خارگ بود. در روزهایی که دشمن با بهرهگیری از شبکههای رسانهای، فضای مجازی و اتاقهای جنگ شناختی، تلاش داشت با انتشار اخبار جعلی، تصاویر تحریفشده و روایتهای ساختگی، افکار عمومی را هدف قرار دهد، خبرنگاران خارگی میدان را خالی نکردند.
خبرنگاران جزیره خارگ در کنار مردم ماندند؛ با حضور میدانی، انتشار اخبار دقیق، رعایت اصول حرفهای و پرهیز از انتشار شایعات، اجازه ندادند روایت دشمن، جای حقیقت را بگیرد. در آن روزها، خبرنگاران خارگ ثابت کردند که جنگ امروز تنها با موشک و تجهیزات نظامی رقم نمیخورد؛ بلکه بخش مهمی از آن در میدان روایتها، افکار عمومی و جنگ نرم جریان دارد.
خبرنگاران در خط مقدم جنگ رسانهای
بخشدار ویژه خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از تلاشهای فعالان رسانهای این جزیره، گفت: خبرنگاران خارگی در مقاطع حساس، بهویژه در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در پوشش رویدادهای ماه مبارک رمضان، با روایت صحیح و مسئولانه، نقش مؤثری در حفظ آرامش جامعه و صیانت از منافع ملی ایفا کردند.
نگهدار حسینپور اظهار کرد: خبرنگاری تنها یک حرفه نیست، بلکه رسالتی بزرگ در مسیر آگاهیبخشی، امیدآفرینی و دفاع از حقیقت است و اصحاب رسانه با حضور مسئولانه خود، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دارند.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی جزیره خارگ افزود: در شرایطی که این جزیره به عنوان قلب تپنده صادرات نفت کشور همواره در کانون توجه رسانههای داخلی و خارجی قرار دارد، مسئولیت خبرنگاران نیز دوچندان است و خوشبختانه خبرنگاران خارگ در بزنگاههای مختلف، عملکردی حرفهای و مسئولانه از خود به نمایش گذاشتهاند.
بخشدار ویژه خارگ با قدردانی از فعالیت خبرنگاران در جریان جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: در روزهایی که دشمن تلاش داشت با انتشار اخبار نادرست، شایعات و عملیات روانی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، خبرنگاران و فعالان رسانهای خارگ با اطلاعرسانی دقیق، بهموقع و مبتنی بر واقعیت، در خط مقدم جنگ رسانهای و جنگ نرم ایستادند و اجازه ندادند امنیت روانی جامعه خدشهدار شود.
تقویت انسجام اجتماعی توسط خبرنگاران جزیره
حسینپور ادامه داد: خبرنگاران جزیره خارگ با رعایت اصول حرفهای و مسئولیت اجتماعی، ضمن انعکاس واقعیتها، از ایجاد التهاب و انتشار اخبار تأییدنشده پرهیز کردند و این رویکرد، اقدامی ارزشمند در راستای صیانت از منافع ملی و تقویت انسجام اجتماعی بود.
وی همچنین به نقش رسانهها در پوشش برنامههای ماه مبارک رمضان و مناسبتهای مذهبی اشاره کرد و گفت: انعکاس گسترده فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در ماه مبارک رمضان، جلوهای از توانمندی رسانههای محلی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تقویت هویت دینی و اجتماعی جزیره بود.
بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر رویکرد دولت وفاق ملی در تعامل با رسانهها، خاطرنشان کرد: دولت وفاق ملی، رسانههای مسئول و حرفهای را بازوی توانمند توسعه، شفافیت و مشارکت اجتماعی میداند و حمایت از حوزه خبرنگاری، تقویت رسانههای محلی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت اصحاب رسانه را از اولویتهای خود دنبال میکند.
وی با تبریک روز خبرنگار، از تلاش تمامی خبرنگاران، عکاسان خبری، مدیران رسانهها و فعالان فضای اطلاعرسانی جزیره خارگ قدردانی کرد و گفت: بیتردید خبرنگاران، صدای مردم و پل ارتباطی میان جامعه و مسئولان هستند و نقش آنان در مسیر توسعه، امیدآفرینی و تبیین دستاوردهای نظام اسلامی، نقشی ماندگار و اثرگذار است.
روایت نخست از خارگ
کارشناس حوزه رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روایت نخست از خارگ، نه از رسانههای بیگانه، بلکه از دل همین جزیره منتشر شد؛ از خبرنگارانی که مسئولیت حرفهای خود را بر هر مصلحت دیگری مقدم دانستند و با حفظ آرامش، واقعیت را آنگونه که بود، به مردم منتقل کردند.
مجید رضایی بیان کرد: خبرنگاران خارگ، سالها است که تنها راوی رخدادها نیستند؛ آنان صدای مردم این جزیره نیز هستند. از پیگیری مطالبات عمومی، توسعه زیرساختها، مشکلات حملونقل، آموزش، درمان و ورزش گرفته تا انعکاس ظرفیتهای فرهنگی، مذهبی و اقتصادی، همواره تلاش کردهاند تصویری واقعی از زندگی در این جزیره راهبردی ارائه دهند.
وی افزود: امروز، در عصر جنگ روایتها، رسانه بخشی از قدرت ملی است. هر خبر صحیح، هر گزارش مستند و هر روایت صادقانه، میتواند امید اجتماعی را تقویت کرده و امنیت روانی جامعه را حفظ کند.
این کارشناس حوزه رسانه تصریح کرد: در مقابل، هر خبر نادرست و هر شایعه، میتواند به ابزاری برای تحقق اهداف دشمن تبدیل شود؛ موضوعی که خبرنگاران خارگ در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بهخوبی آن را درک کردند.
وی تاکید کرد: روز خبرنگار، فرصتی برای قدردانی از همه فعالان رسانهای جزیره خارگ است؛ زنانی و مردانی که شاید نامشان کمتر از دیگران شنیده شود، اما نقش آنان در دفاع از حقیقت، حفظ آرامش جامعه و صیانت از منافع ملی، ماندگار و فراموشنشدنی است.
رضایی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری، خبرنگاران این جزیره شایسته حمایت، امنیت شغلی، دسترسی آزاد و مسئولانه به اطلاعات و تقویت زیرساختهای رسانهای هستند؛ زیرا امنیت اطلاعرسانی، بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی است.
خارگ سالها است در خط مقدم دفاع از اقتصاد ایران ایستاده و خبرنگارانش نیز در خط مقدم دفاع از حقیقت. آنان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان دادند که میتوان بدون سلاح، اما با قلم، دوربین، تعهد و صداقت، از یک ملت، از امنیت روانی جامعه و از منافع ملی دفاع کرد.
شاید تاریخ، نام همه آنان را ثبت نکند، اما بیتردید، روایت درست این روزهای حساس، مدیون تلاش بیوقفه خبرنگارانی است که در سکوت، اما با مسئولیتی بزرگ، پاسدار حقیقت ماندند.
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