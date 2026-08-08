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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

مسیحیان فلسطین نیز از حملات صهیونیست‌ها در امان نیستند

مسیحیان فلسطین نیز از حملات صهیونیست‌ها در امان نیستند

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که فلسطینی های مسیحی نیز از حملات اشغالگران صهیونیست در امان نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فلسطینی های مسیحی که از بیش از ۲ هزار سال قبل در فلسطین ساکن هستند در سایه تجاوزات رژیم صهیونیستی با اوضاع امنیتی نامطلوبی رو به رو شده اند چرا که علاوه بر حملات شهرک نشینان صهیونیست، نظامیان اسرائیلی نیز آنها را مورد هدف قرار می دهند.

بر اساس این گزارش، شرایط مذکور باعث شده فلسطینی های مسیحی نیز به فکر ترک کرانه باختری بیافتند به طوری که گزارش شده از ابتدای حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون بیش از ۲۰۰ خانواده مسیحی، کرانه باختری را ترک کرده اند.

روزنامه اورشلیم پست نیز گزارش داد که ارمنی ها در قدس اشغالی در معرض حملات قرار می گیرند و جهانیان توجهی به این موضوع نمی کنند.

کد مطلب 6910866

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