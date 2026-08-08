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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۴

تحرکات دولت غربگرای بیروت و تل‌آویو علیه حزب الله

تحرکات دولت غربگرای بیروت و تل‌آویو علیه حزب الله

رسانه ها اخبار ضد و نقیضی را در خصوص توافق تل آویو و دولت غربگرای بیروت در خصوص روند خلع سلاح حزب الله منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع لبنانی آگاه مدعی شد که این کشور و رژیم صهیونیستی در جریان مذاکرات رم بر سر لیست کشورهایی که می توانند به لبنان برای نظارت بر روند خلع سلاح حزب الله نیرو اعزام کنند توافق کرده اند.

همچنین گزارش شده کشورهایی که مورد قبول لبنان و رژیم صهیونیستی قرار نداشته از این لیست حذف شده اند و آمریکا و تل آویو با حضور فرانسه در این لیست مخالفت کرده اند.

بر اساس این گزارش، تل آویو و دولت غربگرای لبنان بر سر منطقه ای که نظامیان صهیونیست از آنجا عقب نشینی کرده و نیروهای لبنانی در آنجا مستقر خواهند شد به توافق نرسیده اند.

این در حالی است که یک منبع لبنانی در گفتگو با المیادین تاکید کرد که هنوز اسامی کشورهای مذکور برای مشارکت در سازوکار مربوط به مناطق آزمایشی در جنوب لبنان مشخص نشده است.

تحرکات دولت غربگرای بیروت علیه حزب الله در حالی انجام می شود که حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف این کشور هیچ گاه متوقف نشده است.

کد مطلب 6910713

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