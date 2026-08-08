میلاد جباری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویداد «خونخواهان پدر امت» از ۱۸ تا ۲۳ مردادماه در مشهد مقدس اظهار کرد: این رویداد با محوریت معرفتافزایی، زیارت، تربیت، مهارتافزایی و همافزایی جریانهای تربیتی و مردمی دختران نوجوان برگزار خواهد شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این برنامه، فراهم کردن زمینه رشد و آمادهسازی دختران نوجوان برای نقشآفرینی مؤثر در عرصههای فرهنگی، رسانهای و اجتماعی است تا نوجوانان تنها مخاطب و تماشاگر تحولات نباشند، بلکه با شناخت، مسئولیتپذیری و کسب مهارت، در میدان اثرگذاری حضور پیدا کنند.
مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین با بیان اینکه «خونخواهان پدر امت» فرصتی برای گردهمایی مجموعههای تربیتی و مردمی فعال در حوزه دختران نوجوان است، تصریح کرد: در این رویداد تلاش میشود تجربهها، ایدهها و ظرفیتهای مجموعههای مختلف در یک فضای تربیتی و مهارتی به اشتراک گذاشته شود و زمینه شکلگیری و تقویت حرکتهای مردمی با محوریت نوجوانان فراهم شود.
جباری ادامه داد: این رویداد متعلق به یک مجموعه خاص نیست و بستری مشترک برای مجموعههای تربیتی و مردمی فعال در حوزه دختران نوجوان به شمار میرود؛ مجموعههایی که میتوانند ضمن حفظ هویت و مسیر فعالیت خود، از ظرفیتهای آموزشی، تجربههای مشترک و ارتباط با سایر گروههای فعال بهرهمند شوند.
وی ظرفیتسازی برای مجموعههای تربیتی و مردمی و تربیت نسل جدیدی از نوجوانان فعال، خلاق و مسئولیتپذیر را از دیگر اهداف این برنامه عنوان کرد و گفت: باید نوجوانان از مرحله دریافتکننده برنامهها عبور کرده و به طراح، مجری و پیشبرنده فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند.
مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین با اشاره به مفهوم «بعثت» در مسیر تربیتی نوجوانان اظهار کرد: مسیر نقشآفرینی از یک تحول درونی آغاز میشود؛ از بعثتی که انسان را از روزمرگی جدا کرده و او را برای پذیرش یک مأموریت توحیدی و اجتماعی آماده میکند.
جباری افزود: رویداد «خونخواهان پدر امت» تلاش دارد در کنار توجه به رشد فردی و معرفتی دختران نوجوان، زمینه لازم برای حضور مؤثر آنان در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای را فراهم کند.
وی با اشاره به محدود بودن ظرفیت پذیرش خاطرنشان کرد: مجموعههای تربیتی دختران نوجوان استان قزوین برای حضور در این رویداد میتوانند از طریق سامانه ثبتنام اقدام کنند.
مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد به شکلگیری همکاریهای ماندگار میان مجموعههای تربیتی، انتقال تجربههای موفق و تقویت ظرفیتهای مردمی در میان دختران نوجوان منجر شود.
نظر شما