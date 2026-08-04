ارومیه در حال و هوای کربلا؛ جاماندگانی که با دل راهی شدند

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی؛ همزمان با روزهای بازگشت زائران از کربلا، خیابان‌های ارومیه رنگ و بوی دیگری به خود گرفت؛ اینجا خبری از گذر از مرز و رسیدن به حرم نیست، اما دل‌هایی هست که فاصله را به رسم عاشقی کنار زده‌اند.

جاماندگان اربعین در شهر قدم به قدم به یاد کاروانی راه افتادند که این روزها در مسیر عشق حسین(ع) است، تا نشان دهند کربلا فقط مقصدی در جغرافیا نیست، گاهی در قلب آدمی برپا می‌شود که فرصت رسیدن نداشته، اما از قافله دل‌ها جا نمانده است.

عصر سه شنبه همزمان با غروب اربعین حسینی ارومیه حال و هوای دیگری داشت، در روزهای اربعین به مسیر دلدادگی تبدیل شده‌اند. پرچم‌های سیاه و سرخ، نوای روضه و ذکر یا حسین(ع)، موکب‌هایی که بساط چای و نذری برپا کرده‌اند و مردمی که با پای پیاده در مسیر عاشقی قدم می‌زنند، تصویری از شهری ساخته‌اند که اگرچه هزاران کیلومتر با کربلا فاصله دارد، اما دل‌هایش در همان حوالی می‌تپد.

اینجا راهپیمایی جاماندگان اربعین است؛ روایت مردمانی که به هر دلیل نتوانستند خود را به کربلا برسانند، اما نخواستند اربعین برایشان تنها تماشای تصاویر زائران و شنیدن روایت پیاده‌روی باشد. آنان مسیر شهر را به نشانی از مسیر نجف تا کربلا پیموده‌اند؛ نه برای رسیدن به یک نقطه جغرافیایی، بلکه برای نزدیک شدن به مفهومی که قرن‌هاست نام حسین(ع) با آن گره خورده است.

در میان جمعیت، پیر و جوان کنار یکدیگر قدم برمی‌دارند؛ کودکی پرچم کوچکی در دست گرفته، مادری نام حسین(ع) را زیر لب زمزمه می‌کند و پیرمردی آرام و بی‌صدا مسیر را طی می‌کند. هرکس روایت خودش را از این راه دارد؛ یکی جامانده از سفر، دیگری ناتوان از رفتن، و آن دیگری شاید مسافر کربلا در سال‌های گذشته؛ اما همه در یک نقطه به هم رسیده‌اند؛ دلشان را به حسین(ع) سپرده‌اند.

امروز ارومیه روایت دیگری از اربعین را به تصویر کشید،روایت کسانی که نتوانستند راهی کربلا شوند، اما راه عشق را رها نکردند. خیابان‌های شهر پر شده از «یا حسین»هایی که از سینه جاماندگان بلند می‌شود و به آسمان می‌رود؛ انگار هر قدم، حرفی ناگفته با سیدالشهداست و هر نفس، زمزمه‌ای برای رسیدن به کاروانی که جسمشان از آن جا مانده، اما دلشان همچنان همراه آن است.

به نیابت از رهبر شهیدم در راهپیمایی شرکت کرده ام

یکی از بانوان ارومیه در مراسم جاماندگان اربعین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال قسمت نشد کربلا بروم، اما وقتی این جمعیت را می‌بینم که با پای پیاده آمده‌اند، انگار بخشی از مسیر کربلا همین‌جاست.

وی ادامه داد: امسال به نیابت از رهبر شهیدم آمده ام، آدم دلش می‌گیرد که چرا خودش بین زائرها نیست، ولی همین که نام حسین(ع) در شهر زنده است، دل آدم آرام می‌شود.

این بانوی ارومیه ای با بیان اینکه اتحاد و همدلی نیاز امروز ماست و این راهپیمایی به یاد شهدای دشت کربلا نمودی از اتحاد مردم است، اظهار کرد: در هر قدمی که برمی دارم به نیابت از رهبر شهیدم و برای پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت دعا می کنم.

یکی دیگر از شهروندان ارومیه با بیان اینکه اربعین برای من فقط یک مراسم نیست؛ یک حال عجیب است، اداه داد: خوش به حال زائرانی که امروز در بین الحرمین دعا کردند، امروز این پیاده روی نیز، شهر انگار بوی کربلا گرفته. ما جامانده‌ایم، اما دلمان را با همین روضه‌ها و موکب‌ها به کربلا می‌رسانیم.

وعده پیروزی که رهبر شهیدمان دادند قطعی است

یکی از دختران نوجوان ارومیه نیز با اشاره به اینکه امروز نمیشد اربعین باشد که در خانمه بمانیم دلمان را از همین پیاده روی گره زدیم به ضریح حضرت امام حسین(ع) و علمدار باوفایش حضرت عباس تا ما هم در این ثواب اربعین حاجت روا شویم.

وی در ادامه گفت: شاید نتوانستیم قدم در مسیر نجف تا کربلا بگذاریم، اما امروز هر قدمی که اینجا برمی‌داریم، به نیت همان مسیر است. مهم این است که از امام حسین(ع) جا نمانیم، حتی اگر از کاروان زائران جا مانده باشیم.

این دختر نوجوان با تاکید بر اینکه دلیل دیگر حضورم تجدید بیعت با رهبرعزیز انقلاب است گفت: ما امروز در میدان در لبیک به ندای رهبرمان هستیم و همانطور که رهبر شهیدمان وعده داده اند پیروزی ملت ایران قطعی است.

به ایرانی بودنم افتخار می کنم تا آخرین قطره پای کشورم ایستاده ام

یکی دیگر از شهروندان ارومیه نیزبا بیان اینکه امروز در کنار یاد و خاطره شهدای دشت کربلا برای عرض ادب و زیارت از راه دور امام حسین(ع) در راهپیمایی شرکت کرده ام گفت:

امروز به ایرانی بودنم افتخار می کنم و تا آخرین قطره خونم پای نظام و کشورم ایستاده ام.

وی ادامه داد:ما امام حسین(ع) را فقط برای عزاداری نمی‌خواهیم؛ از مکتبش ایستادگی و عزت را یاد گرفته‌ایم. امروز هم اگر کشورمان بخواهد محکم بایستد، باید همین روحیه وحدت و مقاومت را داشته باشیم.

این شهروند ارومیه ای تاکید کرد: ما پای انقلاب و رهبری هم ایستاده‌ایم چون امنیت و عزت کشورمان را مهم می‌دانیم.

اربعین امسال هم ساعت های پایانی اس سپری می شود امسال دل های مردم ایران و ارومیه در کنار شهدای دشت کربلا به یاد رهبر شهید انقلاب و سهدای جنگ اخیر نیز از راه دور راهی کربلا شد تا دنیا بداند این انقلاب، مردم و نظام بزرگ شده مکاب قیام حسینی هستند.