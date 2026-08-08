قاچاقچی ابزارآلات در بیجار ۱۲ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: پرونده مربوط به کشف و حمل ۷۰ دستگاه آچار قاچاق به ارزش ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال پس از انجام اقدامات قانونی برای رسیدگی به شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان بیجار ارجاع شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و اظهارات ارائه‌شده در جریان رسیدگی، با توجه به اینکه متهم نتوانست اسناد و مدارک لازم برای اثبات قانونی بودن کالاها را ارائه کند، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: بر اساس رأی صادرشده، متهم علاوه بر ضبط کالای قاچاق، با احتساب ارزش خودروی مورد استفاده در حمل کالا، به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

کشف محموله در محور بیجار ـ دیواندره

رحیمیان درباره نحوه کشف این محموله قاچاق گفت: مأموران پلیس آگاهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بیجار ـ دیواندره، به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و پس از بررسی، محموله ابزارآلات قاچاق را کشف کردند.

وی بیان کرد: پس از تشکیل پرونده و انجام اقدامات اولیه، مستندات مربوط برای رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی شهرستان بیجار ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق کالا علاوه بر صیانت از فعالیت‌های اقتصادی قانونی، نقش مهمی در حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از اخلال در چرخه اقتصادی دارد و پرونده‌های تخلف در این حوزه مطابق ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود.