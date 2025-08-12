مدیران با شفافیت و پاسخگویی در رسانه ها برای اعتماد عمومی تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح محمدی در جمع خبرنگاران به تشریح نقش محوری رسانه‌ها در امنیت ملی، توسعه و انسجام اجتماعی پرداخت و با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس، بر اهمیت راهبردی ارتباطات در جهان امروز تأکید کرد.

وی سپس با اشاره به نقش تعیین‌کننده رسانه در جهان معاصر تصریح کرد: امروز رسانه مهم‌ترین عنصر قدرت هر نظامی محسوب می‌شود. اگر مقایسه‌ای بین قدرت نظامی و رسانه‌ای انجام دهیم، شاید بتوان گفت ۸۰ درصد موفقیت در میدان نرم‌افزاری و جنگ روانی رقم می‌خورد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: نمونه آن را در جنگ رسانه‌ای اخیر صهیونیست‌ها علیه ایران دیدیم که چگونه با عملیات روانی تلاش کردند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.

وی با بیان دوگانه بودن نقش رسانه‌ها تصریح کرد: رسانه امروز هم تهدید است و هم فرصت. از یک سو، دشمنان از آن برای ایجاد ناامنی و آشوب استفاده می‌کنند، همان‌طور که در حوادث اخیر شاهد بودیم که از سوی دیگر، همین رسانه می‌تواند به ابزاری برای تقویت امنیت ملی، وحدت و پیشرفت کشور تبدیل شو، بنابراین، تولید محتوا و اطلاعات دقیق، مهم‌ترین مؤلفه قدرت رسانه‌ای است.

محمدی با تاکید بر تأثیر رسانه بر امنیت ملی و مدیریت افکار عمومی افزود: امروز رسانه از کارکرد صرفاً فرهنگی و تبلیغاتی فراتر رفته و به یک ابزار امنیتی تبدیل شده است لذا اگر می‌خواهیم اندیشه‌ای را جهانی کنیم یا از تهاجم فرهنگی دشمن جلوگیری کنیم، باید از ظرفیت رسانه بهره ببریم.

وی با بیان اینکه تلفن‌های همراه امروز به‌عنوان ابزاری در دست رسانه‌ها، می‌توانند مرجعی برای اطلاع‌رسانی و روشنگری باشند، گفت: نگاه ما به رسانه، نگاه همگرا است، نه متقابل. رسانه می‌تواند با انتقال دقیق مطالبات مردم و نظارت بر عملکرد مدیران، به بهبود حکمرانی کمک کند. از طرفی، مدیران نیز باید با شفافیت و پاسخگویی، از ظرفیت رسانه برای افزایش اعتماد عمومی استفاده کنند. این تعامل، سرمایه اجتماعی نظام را تقویت می‌کند.



معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با روایت خاطره‌ای از دوران اسارت، به اهمیت رسانه در شرایط سخت پرداخت و افزود: در اردوگاه‌های اسارت، عراقی‌ها با روزنامه‌های دروغین مانند حقیقت تلاش می‌کردند روحیه ما را تضعیف کنند، اما یک روز با هوشیاری رزمندگان، یک رادیو به دست ما افتاد که با وجود محدودیت‌های شدید، اخبار جمهوری اسلامی را پیاده و پنهانی میان اسرا پخش می‌کردیم و همین اخبار، امید و مقاومت را در ما زنده نگه داشت که این نشان می‌دهد رسانه حتی در سخت‌ترین شرایط هم می‌تواند نقشی حیاتی ایفا کند.

محمدی در پایان با تشکر از اصحاب رسانه اضافه کرد: از شما عزیزان که در شرایط مختلف، از جمله دوران دفاع مقدس و حوادث اخیر، همراه ملت و نظام بودید، سپاسگزارم وامیدوارم با افتتاح خانه مطبوعات در هفته دولت، بستر بهتری برای فعالیت حرفه‌ای شما فراهم شود که هرگونه نیاز و مطالبه‌ای دارید، آماده پاسخگویی هستیم.