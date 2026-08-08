برنامه احتمالی قطع برق باقرشهر و کهریزک برای شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه احتمالی اعلام‌شده، برق برخی محلات باقرشهر و کهریزک روز شنبه ۱۷ مرداد در بازه‌های زمانی مختلف قطع خواهد شد.

بر این اساس، ساعت ۱۰ تا ۱۲ برق شهرک چرمسازی، خیابان ولیعصر و کوچه‌های اطراف در باقرشهر قطع می‌شود.

ساعت ۱۲ تا ۱۴ نیز خیابان ۳۰ متری شورا، مسکن مهر و بخشی از چهارباغ در کهریزک مشمول خاموشی احتمالی خواهند بود.

در ساعت ۱۶ تا ۱۸، شهرک ارغوان، بخشی از شهرک احمدوند، خیابان توریست، خیابان کاشانی و کوچه‌های اطراف در باقرشهر و همچنین قلعه شیخ، روستای قلعه‌نو چمن، دوتویه و اراضی اطراف در کهریزک در فهرست خاموشی احتمالی قرار دارند.

همچنین در ساعت ۱۸ تا ۲۰، خیابان انرژی باقرشهر و بخشی از شهرک یاس قمصر و در ساعت ۲۰ تا ۲۲، خیابان ۳۰ متری شرقی، خیابان نواب صفوی و کوچه‌های اطراف، کوچه‌های جنوبی شهر سنگ، پزشکی قانونی، کلانتری کهریزک و محور جاده قم از سر شورآباد تا کهریزک با احتمال قطعی برق مواجه هستند.

در نهایت، ساعت ۲۲ تا ۲۴ نیز خیابان ۲۴ متری طالقانی، خیابان ۲۲ بهمن و کوچه‌های اطراف در باقرشهر و همچنین محدوده بلوار بهشتی، چهارباغ و بخشی از اراضی سمیعی در کهریزک در برنامه احتمالی خاموشی قرار دارند.

این برنامه احتمالی بوده و ممکن است زمان یا محدوده خاموشی‌ها تغییر کند.