  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

پایان سفر وزیر ورزش با بازدید از مراکز ورزشی باکو

پایان سفر وزیر ورزش با بازدید از مراکز ورزشی باکو

وزیر ورزش در آخرین برنامه سفر دو روزه خود به جمهوری آذربایجان، از مجموعه‌های ورزش‌های آبی، ورزش‌های ساحلی، کارتینگ و سالن ملی ژیمناستیک باکو بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی در آخرین روز حضور خود در باکو، با حضور در مجموعه‌های تخصصی ورزش‌های آبی، ورزش‌های ساحلی، کارتینگ و سالن ملی ژیمناستیک، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، امکانات و روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی جمهوری آذربایجان قرار گرفت.

وزیر ورزش و جوانان در بازدید از مرکز ورزش‌های آبی باکو، از بخش‌های مختلف این مجموعه شامل استخرهای مسابقاتی، سالن‌های جانبی و امکانات پشتیبانی دیدن کرد. مسئولان این مجموعه اعلام کردند با توجه به میزبانی رقابت‌های شنای قهرمانی جهان در مهرماه سال جاری، عملیات بازسازی و بهسازی بخش‌های مختلف این مرکز، به‌ویژه سالن اصلی شش هزار نفری، با هدف آماده‌سازی برای این رویداد بین‌المللی در حال انجام است.

دنیامالی همچنین از مجموعه ورزش‌های ساحلی، پیست کارتینگ و سالن ملی ژیمناستیک جمهوری آذربایجان بازدید کرد و در جریان برنامه‌های این مراکز برای توسعه ورزش قهرمانی، استعدادیابی و میزبانی مسابقات بین‌المللی قرار گرفت.

در پایان سفر دو روزه به جمهوری آذربایجان، دکتر احمد دنیامالی در جمع خبرنگاران رسانه‌های این کشور حضور یافت و به پرسش‌های آنان درباره نتایج سفر، همکاری‌های ورزشی دو کشور، توسعه دیپلماسی ورزشی و چشم‌انداز روابط ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه ورزش و جوانان پاسخ داد.

سفر دو روزه وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان با برگزاری دیدارهای دوجانبه، امضای سند برنامه اجرایی همکاری‌های ورزش و جوانان دو کشور برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ و بازدید از مهم‌ترین مجموعه‌های ورزشی باکو به پایان رسید؛ سفری که گام مهمی در مسیر تقویت همکاری‌های مشترک و توسعه دیپلماسی ورزشی میان تهران و باکو ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 6910926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه