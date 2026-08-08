به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، نوشت: شهیدان، بزرگترین راویان خاموش تاریخاند و خبرنگاران، امانتداران روایت آنان. رسالت خبرنگار آن است که اجازه ندهد حقیقت ایثار، فداکاری و مقاومت در گذر زمان به فراموشی سپرده شود و نسلهای آینده را با حقیقتی پیوند دهد که به بهای خون بهترین فرزندان این سرزمین به دست آمده است.
متن پیام حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم به شرح زیر است:
سوگند به قلم وآنچه می نویسند آیه۱ سوره قلم
روز خبرنگار، روز پاسداشت قلمهایی است که در مسیر حقیقت قدم برداشتهاند؛ قلمهایی که رسالت خود را نه در هیاهوی خبر، بلکه در آگاهیبخشی، حقیقتجویی و دفاع از کرامت انسان تعریف کردهاند.خبرنگار، تنها ناقل یک رویداد نیست؛ او حافظ حافظه تاریخی یک ملت و امانتدار حقیقت است. در روزگاری که مرز میان واقعیت و روایت، بیش از هر زمان دیگری در معرض تحریف و وارونهنمایی قرار گرفته است، این خبرنگار متعهد است که با ایمان قلبی، صداقت حرفهای، شجاعت و تعهد اخلاقی، چراغ حقیقت را روشن نگه دارد.
فرهنگ ایثار و شهادت نیز از جنس همین روایت ماندگار است؛ روایتی که اگر ثبت و بازگو نشود، بخشی از حقیقت یک ملت در غبار زمان پنهان خواهد ماند. شهیدان، بزرگترین راویان خاموش تاریخاند و خبرنگاران، امانتداران روایت آنان. رسالت خبرنگار آن است که اجازه ندهد حقیقت ایثار، فداکاری و مقاومت در گذر زمان به فراموشی سپرده شود و نسلهای آینده را با حقیقتی پیوند دهد که به بهای خون بهترین فرزندان این سرزمین به دست آمده است.
در این میان، شهدای خبرنگار و شهدای عرصه رسانه جایگاهی ویژه دارند؛ انسانهایی که برای روایت حقیقت، خود به بخشی از حقیقت تبدیل شدند. آنان نشان دادند که قلم میتواند همسنگر حقیقت باشد و دوربین میتواند حافظ تاریخ. خبرنگاران شهید، در سختترین میدانها ایستادند تا آنچه را میبینند، با مردم در میان بگذارند و صدای مظلومیت و مقاومت را به گوش جهانیان برسانند.
امروز بیش از هر زمان دیگری به خبرنگارانی نیاز داریم که خبر را تنها مخابره نکنند، بلکه حقیقت را روایت کنند؛ فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جدید بشناسانند؛ صدای خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را به گوش جامعه برسانند؛ از تحریف واقعیت جلوگیری کنند و با ایمان و تعهد، حافظ حافظه تاریخی ملت باشند.روز خبرنگار، روز پاسداشت قلمهای متعهد و روایتگران حقیقت و گرامیداشت یاد و نام شهدای خبرنگار و رسانه گرامی باد.
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