خبرنگاران روایتگران صادق فرهنگ ایثار و شهادت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، در آستانه فرارسیدن ۱۷ مرداد، سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، با صدور پیامی این مناسبت را به اصحاب رسانه و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی استان تبریک گفت.

در متن پیام مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان آمده است:

۱۷ مردادماه، یادآور مجاهدت اصحاب رسانه و سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی، فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاشگران عرصه آگاهی‌بخشی، حقیقت‌گویی و روشنگری در جامعه است.

خبرنگاران، دیده‌بانان بیدار جامعه و روایتگران صادق روزگار هستند که با بهره‌گیری از قلم، اندیشه و نگاه مسئولانه خود، نقش مهمی در تبیین واقعیت‌ها، صیانت از ارزش‌های جامعه و انتقال مفاهیم والای ایثار و شهادت بر عهده دارند.

روایت ایثار و شهادت؛ رسالتی خطیر

در ادامه این پیام آمده است: در مسیر پاسداشت مقام والای شهدا، خبرنگاران رسالتی بزرگ بر عهده دارند؛ چراکه روایت صحیح و دقیق از حماسه‌ها، رشادت‌ها و فداکاری‌های مردان و زنان بزرگ این سرزمین، نیازمند دقت، امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری و پرهیز از گمانه‌زنی‌های غیرمستند است.

خبرنگار در چنین مسیری تنها انتقال‌دهنده خبر نیست، بلکه می‌تواند با روایت درست وقایع، حافظ بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی جامعه باشد و زمینه انتقال ارزش‌های ایثار، مقاومت و فداکاری را به نسل‌های آینده فراهم کند.

نقش رسانه در روایت حماسه‌های مقاومت

آزادبخت در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به نقش‌آفرینی اصحاب رسانه در عرصه‌های مختلف اظهار داشته است: خبرنگاران در حوادث و عرصه‌های مختلف، از حماسه‌های دفاع مقدس گرفته تا جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان و همچنین در مناسبت‌ها و مقاطع حساس انقلاب اسلامی، با حضور مسئولانه و روایت‌های متعهدانه خود نقش‌آفرینی شایسته‌ای داشته‌اند.

در این پیام تأکید شده است: اصحاب رسانه در میدان تبیین، آگاهی‌بخشی و پاسداری از حقیقت خوش درخشیده‌اند و این مجاهدت رسانه‌ای، بخشی از رسالت خطیر آنان در انتقال پیام مقاومت، ایثار و فداکاری به نسل‌های امروز و فرداست.

تجلیل از شهدای رسانه

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پایان این پیام با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، به‌ویژه شهید محمود صارمی، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان تبریک گفته است.

در این پیام آمده است: اینجانب فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان لرستان، صداوسیمای مرکز استان، خبرنگاران خبرگزاری‌های استان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، صاحبان اندیشه و قلم و همه عزیزانی که در عرصه اطلاع‌رسانی مسئولانه و ایثارگرانه در صحنه حضور دارند، تبریک عرض می‌کنم و از تلاش‌های ارزشمند آنان در مسیر روشنگری، آگاهی‌بخشی و خدمت به جامعه قدردانی دارم.