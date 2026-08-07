به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، در پیامی فرارسیدن ۱۷ مردادماه، سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی و روز خبرنگار را به تمامی اصحاب رسانه، صاحبان قلم و اندیشه تبریک گفت و از نقش ارزشمند آنان در عرصه اطلاع‌رسانی و همراهی با مردم و مسئولان قدردانی کرد.

در متن پیام فرمانده انتظامی لرستان آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»

قلم، امانت خداوند و رسالتی بزرگ برای روایت حقیقت، دفاع از مظلوم و آگاهی‌بخشی به جامعه است و خبرنگار، دیده‌بان بیدار روزگار و زبان گویای مردم در مسیر حقیقت و عدالت است.

۱۷ مردادماه، روز پاسداشت مجاهدت انسان‌هایی است که با قلم، دوربین و اندیشه، در خط مقدم آگاهی ایستاده‌اند؛ روزی که با نام جاودانه شهید محمود صارمی، خبرنگار شهید و نماد شجاعت و فداکاری در عرصه خبر، پیوند خورده است.

قلم و دوربین؛ هم‌سنگر رزمندگان در جنگ روایت‌ها

در ادامه این پیام آمده است: خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و جنگ رمضان نیز نشان دادند که قلم می‌تواند هم‌سنگر رزمندگان باشد؛ آنان با روایت رشادت‌های نیروهای مسلح و ایستادگی ملت ایران، در برابر تحریف و عملیات روانی دشمن ایستادند و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای افکار عمومی به تصویر کشیدند.

فرمانده انتظامی لرستان تأکید کرده است: اصحاب رسانه در روزهای دشوار، با حضور در میدان اطلاع‌رسانی و روایت وقایع، تلاش کردند واقعیت‌ها را به جامعه منتقل کنند و اجازه ندهند روایت‌های تحریف‌شده و عملیات روانی دشمن، جای حقیقت را بگیرد.

ثبت مظلومیت و مقاومت در قاب رسانه

در بخش دیگری از این پیام آمده است: از شهادت «امام شهید امت» و حماسه تشییع باشکوه ایشان در ایران و کشور برادر عراق، تا تصاویر جانسوز کودکان پرپرشده در مدرسه «شجره طیبه میناب»، این خبرنگاران بودند که با قلم و دوربین، بخشی از حقیقت این روزهای تلخ و پرافتخار را برای تاریخ ثبت کردند.

این پیام می‌افزاید: روایت مظلومیت، مقاومت و جنایات دشمن، بخشی از رسالت تاریخی رسانه‌هاست؛ روایتی که باید با دقت، صداقت و مسئولیت‌پذیری ثبت و به نسل‌های آینده منتقل شود تا حقیقت این وقایع به فراموشی سپرده نشود.

جامعه به قلم‌های متعهد و امیدآفرین نیاز دارد

هاشمی‌فر در ادامه پیام خود با تأکید بر ضرورت تقویت رسانه‌های مسئول و متعهد آورده است: امروز نیز جامعه بیش از همیشه به قلم‌های متعهد، شجاع، منصف و امیدآفرین نیاز دارد؛ قلم‌هایی که ضمن مطالبه‌گری و انعکاس مشکلات مردم، پرچم امید و اعتماد را برافراشته و در کنار مردم و مسئولان برای ساختن آینده‌ای بهتر گام بردارند.

وی تصریح کرده است: مطالبه‌گری مسئولانه، انعکاس مشکلات و دغدغه‌های مردم و کمک به اصلاح امور، از مهم‌ترین کارکردهای رسانه است و خبرنگاران می‌توانند با رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ انصاف، نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کنند.

تجلیل از شهدای عرصه خبر و رسانه

فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان پیام خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تمامی شهدای عرصه خبر و رسانه، ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان، تصویربرداران و صاحبان قلم و اندیشه، به‌ویژه اصحاب رسانه استان لرستان، صمیمانه تبریک و تهنیت گفت.

هاشمی‌فر همچنین از درگاه خداوند متعال برای تمامی فعالان عرصه آگاهی، توفیق، عزت و سربلندی مسئلت کرد.