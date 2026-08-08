وزارت دفاع: خبرنگاران، یاوران و همراهان راهبردی صنعت دفاعی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای به مناسبت روز خبرنگار، با گرامیداشت یاد شهدای رسانه در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، رسانه‌های متعهد را بخشی از جبهه دفاع همه‌جانبه کشور و یاوران راهبردی انقلاب صنعتی دفاعی دانست و تأکید کرد: در شرایط جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمن، روایت صادقانه حقیقت، مطالبه‌گری مسئولانه و صیانت از افکار عمومی، بخشی از قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفدهم مرداد، یادآور رسالت سترگ انسان‌های حقیقت‌جو، مؤمن و مسئولیت‌شناسی است که قلم را امانتی الهی می‌دانند و آگاهی‌بخشی به مردم را وظیفه‌ای ملی، انقلابی و الهی تلقی می‌کنند. در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، این رسالت بارها با مجاهدت، ایثار و حتی شهادت همراه بوده و نام خبرنگاران آزاده را در کنار مدافعان آزادی، استقلال، امنیت و پیشرفت این سرزمین جاودانه ساخته است.

تجربه دفاع جانانه ملت ایران در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان بار دیگر نشان داد که در کنار میدان نبرد نظامی، میدان دیگری نیز جریان دارد؛ میدان روایت، ادراک و افکار عمومی. دشمنان خبیث و تروریست این مرز و بوم می‌کوشند با تحریف واقعیت‌ها، جنگ شناختی و عملیات روانی، باور و اراده ملت‌ها را هدف قرار دهند؛ اما رسانه‌های متعهد، زمان‌شناس و مسئول، با روایت صادقانه حقیقت، امید را زنده نگه می‌دارند، انسجام ملی را تقویت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند حقیقت، قربانی هیاهوی رسانه‌ای دشمن شود و فریادهای مظلومان جهان و جنایت های مستکبران عالم خاموش شود.

تجاوز و جنایات آشکار رژیم تروریست آمریکا به میهن اسلامی مان و توحش رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه در برابر چشمان جهانیان آزمون آشکار برای روشن شدن تفاوت رسانه ها و خبرنگاران متعهد با رسانه های مدعی استقلال و حرفه ای گری ، حقوق بشر و آرمان روشنگری بود آنان که حقیقت را فدای منافع تجاوزکاران ، زورمندان و جنایتکاران می‌کنند و قلم خود را در خدمت پروژه‌های سفید شویی قرار می‌دهند، هرگز در حافظه تاریخی ملت های آزاده جهان بویژه ملت ایران جایگاهی نخواهند داشت؛ اما خبرنگاران مؤمن و آزاده این سرزمین ، سرمایه‌های ارزشمند این ملت‌اند که با صداقت، مسئولیت‌پذیری و وفاداری به منافع ملی، در خط مقدم جهاد تبیین ایستاده‌اند.

شهدای رسانه با خون خود ثابت کردند که روایت حقیقت نیز میدان جهاد است؛ میدانی که در آن، قلم می‌تواند هم‌سنگر ایمان، امنیت، عزت و شرف یک ملت باشد. یاد و نام آنان، به‌ویژه شهدای رسانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، همواره الهام‌بخش اصحاب رسانه خواهد بود.

امروز، دفاع و پیشرفت کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند رسانه‌هایی در تراز جایگاه نوین جهانی جمهوری اسلامی ایران است؛ رسانه‌هایی که علاوه بر اطلاع‌رسانی دقیق، با تحلیل عمیق، مطالبه‌گری مسئولانه، امیدآفرینی مبتنی بر واقعیت و تبیین دستاوردهای ملی، به ارتقای کارآمدی و شتاب‌بخشی به مسیر پیشرفت کشور کمک کنند. رسانه‌ای که حقیقت را روایت می‌کند، اعتماد می‌سازد و اعتماد، بزرگ‌ترین سرمایه یک ملت برای عبور سرافرازانه از تهدیدها و ساختن آینده است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رسانه را صرفاً بازتاب‌دهنده اخبار و دستاوردها نمی‌داند؛ بلکه آن را یاور و همراه راهبردی در شکل‌گیری گفتمان دفاع همه‌جانبه، پیشرفت کشور و انقلاب صنعتی دفاعی جمهوری اسلامی ایران می‌شناسد. همان‌گونه که صنعت دفاعی با اتکا به دانش، فناوری، نوآوری، ابتکار و سرمایه انسانی متعهد، قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور را ارتقا می‌دهد، رسانه نیز با روایت مسئولانه، تحلیل صحیح و تبیین واقعیت‌ها، سرمایه اجتماعی این حرکت بزرگ را تقویت کرده و زمینه‌ساز اتحاد، اعتماد، همدلی و مشارکت ملی در مسیر دفاع همه‌جانبه ، پیشرفت و رفاه کشور می‌شود.

بی‌تردید، اقتدار و امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران، حاصل هم‌افزایی میدان ، خیابان و دیپلماسی در کنار علم، فناوری، صنعت، رسانه و سرمایه انسانی مؤمن، متخصص و متعهد است و هرچه این پیوند عمیق‌تر شود، تاب‌آوری و توان کشور در عبور از تهدیدها، خنثی‌سازی جنگ شناختی دشمن و فتح قله‌های جدید پیشرفت نیز افزایش خواهد یافت.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای عرصه رسانه، به‌ویژه شهدای رسانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، عکاسان خبری، فعالان رسانه‌ای و راویان صادق ایران اسلامی تبریک عرض کرده و از مجاهدت‌های ارزشمند آنان در دفاع از حقیقت، آگاهی‌بخشی، جهاد تبیین و تقویت اقتدار ملی صمیمانه قدردانی می‌کند.