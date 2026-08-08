۲ کشته بر اثر واژگونی کامیونت خاور در محور نهبندان ـ زابل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پلیس، سرهنگ محمدامیر کاظمی اظهار داشت: بامداد امروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۸۱ انتهای محور «نهبندان ـ زابل» و بعد از پیچ‌های بندان، مأموران و نیروهای امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه خاور که به وسیله بکسل ثابت و همچنین طناب، خودروی خاور دیگری را یدک می‌کشید، واژگون شده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: بر اثر این سانحه رانندگی، راننده و سرنشین خودروی خاور یدک‌شده که زن و شوهر بودند، جان خود را از دست دادند.

کاظمی با اشاره به اینکه علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه، تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ تشخیص داده شده است، بر ضرورت رعایت اصول ایمنی هنگام انتقال خودروهای سنگین تأکید کرد.

وی هشدار داد: استفاده از روش‌های غیراصولی مانند بکسل کردن خودروها با طناب یا استفاده از بکسل‌های فاقد استاندارد، در هنگام بروز حادثه می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.