تصادف مرگبار در محور سربیشه–نهبندان؛ ۲ کشته و ۷ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۳:۲۶ بامداد امروز، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در محور سربیشه–نهبندان، محدوده گردنه آخوند شفیع، بلافاصله مأموران پلیس و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در صحنه مشخص شد یک دستگاه پژو پارس که از مشهد به سمت زاهدان در حال حرکت بود، با یک دستگاه پژو ۴۰۵ که از زابل به سمت مشهد تردد می‌کرد، برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان بیان کرد: در اثر این حادثه، متأسفانه ۲ نفر از سرنشینان خودروی پژو پارس جان خود را از دست دادند و ۷ نفر نیز مصدوم شدند.

سرهنگ کاظمی با اشاره به علت وقوع این سانحه تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان پلیس راه، علت تصادف تجاوز به چپ ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده پژو ۴۰۵ اعلام شده است.

وی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله و شتاب بی‌مورد، از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری جلوگیری کنند.