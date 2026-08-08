به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله اکبری ظهر شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: عدالت آموزشی یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم است و در سیستان و بلوچستان با توجه به پایین بودن سرانه فضای آموزشی، اجرای این طرح با جدیت دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در قالب طرح نهضت عدالت آموزشی، تأمین و احداث هشت هزار و ۵۰۰ کلاس درس در استان در دستور کار قرار گرفته و برای تحقق این هدف، استفاده از همه ظرفیت‌های موجود ضروری است.

وی ادامه داد: منابع مورد نیاز اجرای این طرح از مسیرهای مختلف از جمله مشارکت خیران، منابع استانی و ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی تأمین و روند جذب و تخصیص این منابع به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

اکبری با تأکید بر نقش فرمانداران در پیشبرد این طرح بیان کرد: اجرای عدالت آموزشی صرفاً به ساخت مدرسه و کلاس درس محدود نمی‌شود، بلکه باید نیاز واقعی هر شهرستان به‌درستی شناسایی و منابع بر اساس اولویت‌ها و محرومیت‌های موجود هدایت شود.

وی گفت: فرمانداران در شهرستان‌ها باید نقش راهبر و هماهنگ‌کننده این جریان را ایفا کنند و با همراه کردن دستگاه‌های اجرایی، خیران، مجموعه‌های اقتصادی و ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی را فراهم کنند.

شناسنامه دقیق و اطلاعات به‌روز آموزشی شهرستان‌های استان آماده شده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با قدردانی از تلاش مجموعه‌های اجرایی و همکاران این حوزه افزود: یکی از اقدامات مهم انجام شده، دستیابی به شناسنامه دقیق و اطلاعات به‌روز آموزشی شهرستان‌های استان است که امکان شناخت بهتر نیازها و تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره پروژه‌ها را فراهم کرده است.

اکبری خاطرنشان کرد: وقتی تصویر روشنی از وضعیت آموزشی هر شهرستان داشته باشیم، می‌توانیم منابع محدود را هدفمندتر به کار بگیریم و پروژه‌هایی را در اولویت قرار دهیم که بیشترین اثر را در بهبود دسترسی دانش‌آموزان به فضای آموزشی مناسب دارند.

وی تأکید کرد: موفقیت نهضت عدالت آموزشی در استان نیازمند استمرار این هماهنگی و پیگیری در شهرستان‌هاست و فرمانداران باید با حضور میدانی و رصد مستمر پروژه‌ها، روند اجرای مصوبات و تأمین منابع را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هدف نهایی این است که با استفاده از همه ظرفیت‌های استان، فاصله‌های موجود در دسترسی به فضاهای آموزشی کاهش یابد و مسیر تحصیل برای دانش‌آموزان در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان هموارتر شود.