بهره برداری از ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه در سیستان و بلوچستان تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسی ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه، با بیان اینکه تمام تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر بر تکمیل شبکه بزرگراهی، به‌ویژه کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب متمرکز بوده است، اظهار کرد: اهمیت این زیرساخت‌ها در تحولات و شرایط خاص منطقه و کشور، عملکرد خود را به خوبی نشان داد. موقعیت راهبردی استان با در اختیار داشتن پشت‌کرانه بندر چابهار و مرزهای فعال میرجاوه، میلک، ریمدان، پیشین و مرز در حال اضافه شدن کهک، ایجاب می‌کند که شبکه راه‌های ما از پویایی و کارآمدی بالایی برخوردار باشد تا بتواند نقش خود را در ورود و ترانزیت کالا به بهترین نحو ایفا کند.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در شرایط خاص جنگ نیز حتی یک روز توقف پروژه‌های عمرانی این حوزه را شاهد نبودیم، تصریح کرد: ما خود را متعهد کرده بودیم تا پایان سال گذشته، بخشی از پروژه‌های بزرگراهی را زیر بار ترافیک ببریم. با پشتیبانی‌های استاندار محترم و تأکیدات ایشان، پیمانکاران با وجود حجم بالای مطالبات، همکاری صمیمانه‌ای داشتند و خوشبختانه موفق شدیم نزدیک به ۷۰ کیلومتر باند دوم را در محورهای زاهدان-خاش و زاهدان-بیرجند که شاهراه اصلی کریدور شمال به جنوب است، به بهره‌برداری برسانیم. بخشی دیگر از این مسیر نیز در یکی دو هفته آینده تکمیل و افتتاح خواهد شد.

وی در تشریح برنامه‌های جاری گفت: در حال حاضر قریب به ۳۴۰ کیلومتر پروژه باند دوم در قالب راه اصلی و فرعی در سطح استان در دست اجرا داریم. با توجه به محدودیت‌های اعتباری و بر اساس اولویت‌بندی‌های انجام شده، تمرکز ما بر تکمیل راه‌های اصلی است. هدف ما این است که با وجود همه سختی‌های اقتصادی، با تأمین مالی از منابع مختلف، اجازه ندهیم پروژه‌ها متوقف شوند.

پارسی از دستیابی به یک موفقیت شاخص خبر داد و افزود: یکی از اهداف کلان ما رساندن شاخص بزرگراهی استان به میانگین کشوری بود. خرسندم اعلام کنم که در پایان سال گذشته، حوزه شمال استان تحت مدیریت این اداره کل، نه تنها به میانگین کشوری رسید، بلکه از آن نیز عبور کرد. هم‌اکنون بدهی ما به پیمانکاران و مشاوران در حوزه بزرگراهی قریب به دو و نیم همت است، اما جا دارد از همه آنان تشکر کنم که با وجود این حجم از مطالبات، با تعهد کامل پروژه‌ها را فعال نگه داشته‌اند و ما را در مسیر تحقق اهداف یاری می‌رسانند.