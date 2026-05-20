نقشه راه تحول دانشگاه امیرکبیر تا افق ۱۴۱۰ تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر عباس سروش ضمن بیان این مطلب در توضیح مفهوم برنامه راهبردی دانشگاه و ضرورت آن اظهار کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهعنوان پیشگام دانشگاههای صنعتی کشور و یکی از باسابقهترین نهادهای آموزش عالی مهندسی در ایران، همواره در متن تحولات علمی، صنعتی و فناورانه کشور نقشآفرین بوده است. در چنین جایگاهی، برنامه راهبردی را نمیتوان صرفاً یک سند اداری تلقی کرد؛ بلکه باید آن را زبان مشترک حرکت دانشگاه به سوی آینده دانست؛ چارچوبی که مأموریت، ظرفیتها و اولویتهای دانشگاه را به مسیری روشن، سنجشپذیر و قابل تحقق تبدیل میکند.
وی افزود: در چنین شرایطی، برنامهریزی راهبردی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است و این نگاه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز سابقهای روشن و قابل اتکا دارد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه با اشاره به سابقه تدوین برنامه راهبردی این دانشگاه گفت: تدوین نخستین برنامه راهبردی دانشگاه در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و از سال ۱۳۹۴ با تأسیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی، این مسیر بهصورت منسجمتر، نظاممندتر و مستمر دنبال شد. این مرکز بهتدریج به نهادی مؤثر در پشتیبانی از تصمیمسازیهای کلان دانشگاه تبدیل شد؛ نهادی که علاوه بر تدوین و راهبری اسناد راهبردی، مسئولیت پایش اجرای سیاستها، ارزیابی میزان تحقق اهداف و تقویت هماهنگی و همافزایی میان بخشهای مختلف دانشگاه را نیز بر عهده دارد.
دکتر سروش درباره وضعیت تدوین برنامه راهبردی پنجساله جدید دانشگاه (۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰) نیز اظهار کرد: در تدوین برنامه جدید، تلاش شده است با نگاهی جامع، نظاممند و آیندهنگر، تصویری دقیق و واقعبینانه از وضعیت موجود دانشگاه ترسیم شود؛ تصویری که در آن توانمندیها و مزیتها در کنار کاستیها و چالشها و همچنین فرصتها و تهدیدها بهروشنی شناسایی و تحلیل میشوند.
وی ادامه داد: در ادامه، با سنجش میزان آمادگی دانشگاه برای مواجهه با آینده و ارزیابی سطح بلوغ نهادی، جایگاه دانشگاه نهتنها در شرایط کنونی بلکه در نسبت با تحولات آینده و الزامات نسلهای نوین آموزش عالی بازتعریف میشود. اهمیت این رویکرد در آن است که برنامه راهبردی را از سطح کلیات و آرمانها به سطح تحلیل دقیق، انتخاب آگاهانه و اقدام سنجشپذیر ارتقا میدهد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه این برنامه در حوزههای آموزش، پژوهش، فناوری، فرهنگی و دانشجویی، بینالملل و مدیریت منابع تدوین میشود، افزود: برنامه راهبردی در این چارچوب به نقشه راه تحول و پیشرفت دانشگاه تبدیل میشود.
وی همچنین با اشاره به مراحل تدوین این برنامه گفت: این فرآیند در هفت مرحله شامل تحلیل وضعیت موجود و ارزیابی تحقق برنامه پیشین، انجام مطالعات تطبیقی با دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی، تعیین مبانی نظری و مدلهای طراحی، تدوین ارکان کلان برنامه، تعریف اهداف و شاخصها، تدوین برنامههای اجرایی و سازوکارهای بودجهریزی و در نهایت استقرار نظام پایش و ارزیابی طراحی شده است. در حال حاضر این فرآیند در میانه مرحله پنجم قرار دارد.
دکتر سروش در خصوص ضمانت اجرای برنامه راهبردی نیز تصریح کرد: ضمانت اجرا صرفاً در تدوین یک سند جامع نیست، بلکه بیش از هر چیز به میزان پذیرش، مشارکت و التزام ارکان مختلف دانشگاه بستگی دارد. هرچه اعضای هیئت علمی، مدیران، کارکنان و دانشجویان در تدوین برنامه سهیم باشند، حس تعلق و همراهی با اهداف آن تقویت میشود.
وی ادامه داد: تحقق اهداف زمانی ممکن است که این اهداف به برنامههای عملیاتی مشخص، زمانبندیشده، دارای متولی روشن و قابل تأمین مالی تبدیل شوند. همچنین تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد، استقرار نظام پایش و ارزیابی مستمر و بهرهگیری از دادهها در تصمیمگیریها نقش مهمی در تضمین اجرای برنامه دارد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما تدوین سندی پویا، واقعبینانه و آیندهنگر است که ضمن بهرهگیری از تجارب گذشته، افق پیشروی دانشگاه را ترسیم کند؛ سندی که بر آموزشهای نوین و مهارتمحور، پژوهشهای مسئلهمحور، نوآوری فناورانه، تعامل با صنعت، توسعه پایدار و ارتقای تابآوری دانشگاه در برابر عدمقطعیتها استوار باشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر باید نهتنها همگام با تحولات حرکت کند، بلکه نقش پیشبرنده و الهامبخش در آموزش عالی و فناوری کشور ایفا کند
