به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرضا عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، عصر امروز در نشست فصلی مجموعه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز که با حضور امیرحسین دانشکهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، امید عباسنژاد معاون بهداشت و درمان ادارهکل، مدیران و کارشناسان حوزه درمان استان، مناطق و شهرستانهای تابعه در مجموعه فرهنگی و تفریحی عرفان کرج برگزار شد، با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در استان البرز، این استان را از مجموعههای فعال و موفق کشور در حوزه درمان ایثارگران دانست.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مأموریتهای بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: اگرچه بنیاد شهید در ماهیت و ساختار خود یک نهاد فرهنگی و متولی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، اما واقعیت این است که کیفیت و سرعت خدماترسانی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، بهویژه در حوزه درمان، تأثیر مستقیمی بر نگاه جامعه هدف نسبت به عملکرد بنیاد دارد.
عباسپور افزود: هرگونه تأخیر یا کاستی در ارائه خدمات درمانی میتواند تمامی فعالیتها و اقدامات فرهنگی بنیاد را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو حوزه درمان نهتنها یک بخش خدمترسان، بلکه یکی از مؤثرترین ابزارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به شمار میرود.
تکریم ایثارگران؛ مهمترین اصل در ارائه خدمات درمانی
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با تأکید بر ضرورت رعایت کرامت انسانی و تکریم جامعه ایثارگری گفت: ممکن است در مسیر خدمترسانی محدودیتهایی در حوزه منابع، اعتبارات یا نیروی انسانی وجود داشته باشد، اما آنچه هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن آن وجود ندارد، نحوه برخورد با ایثارگران است.
وی تصریح کرد: خوشرفتاری، پاسخگویی مناسب، صبر و احترام به مراجعان میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات را مدیریت کند و رضایتمندی ایجاد شده از یک برخورد شایسته، گاهی به اندازه ارائه یک خدمت بزرگ اثرگذار است.
عباسپور خطاب به کارکنان حوزه درمان بنیاد شهید البرز افزود: شما در خط مقدم ارتباط با خانوادههای شهدا و جانبازان قرار دارید و نوع رفتار و پاسخگویی شما، تصویر بنیاد شهید را در ذهن جامعه هدف شکل میدهد.
البرز؛ استانی موفق در توسعه خدمات درمانی ایثارگران
وی با اشاره به عملکرد استان البرز در توسعه شبکه درمانی جامعه ایثارگری اظهار کرد: گزارشهای ارائه شده نشان میدهد اقدامات خوبی در زمینه توسعه مراکز طرف قرارداد، افزایش دسترسی ایثارگران به خدمات درمانی و تسهیل روند درمان در استان البرز انجام شده است که جای قدردانی دارد.
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: افزایش تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد، توسعه خدمات تخصصی و کاهش هزینههای تحمیلی به ایثارگران از جمله اقداماتی است که میتواند رضایتمندی جامعه هدف را افزایش دهد و خوشبختانه البرز در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته است.
۸۵ درصد خدمات درمانی ایثارگران از طریق بیمه دی ارائه میشود
عباسپور در ادامه با اشاره به نقش بیمه دی در نظام درمان جامعه ایثارگری گفت: امروز حدود ۸۵ درصد خدمات درمانی ایثارگران از طریق بیمه دی ارائه میشود و همین موضوع اهمیت تعامل میان بنیاد شهید و بیمه دی را دوچندان کرده است.
وی افزود: اگر امروز رضایت قابل قبولی در حوزه درمان وجود دارد، بخش مهمی از آن نتیجه همکاری نزدیک میان بنیاد شهید و بیمه دی است و لازم است این همکاری در تمامی استانها از جمله البرز با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تأکید کرد: هرگونه ناهماهنگی میان بنیاد و بیمه میتواند مستقیماً به جامعه ایثارگری آسیب وارد کند؛ بنابراین برگزاری مستمر جلسات مشترک، رفع مشکلات اجرایی و انعکاس سریع مسائل به ستاد باید در اولویت قرار گیرد.
رضایت ۸۵ تا ۹۰ درصدی ایثارگران از خدمات درمانی
خانم مرادی مهر: وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح ملی رضایتسنجی خدمات درمانی ایثارگران خبر داد و گفت: پژوهشکده بنیاد شهید طی ماههای اخیر مأموریت یافته است میزان رضایت جامعه ایثارگری از خدمات درمانی و بیمه تکمیلی را در سطح کشور ارزیابی کند.
عباسپور افزود: نتایج اولیه این طرح نشان میدهد بین ۸۵ تا ۹۰ درصد ایثارگران از خدمات درمانی ارائه شده رضایت دارند که آمار قابل توجهی است، اما در حوزه درمان حتی یک مورد نارضایتی نیز برای ما اهمیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: درمان با جان و سلامت انسانها سر و کار دارد و وظیفه ما این است که با برنامهریزی، نظارت و هماهنگی بیشتر، سطح رضایتمندی موجود را نیز ارتقا دهیم.
نظارت بر مراکز درمانی باید تشدید شود
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به اهمیت صیانت از منابع درمانی اظهار کرد: اعتبارات حوزه درمان از منابع عمومی کشور تأمین میشود و همه ما نسبت به نحوه هزینهکرد این منابع مسئولیت داریم.
وی افزود: بر همین اساس، نظارت مستمر بر مراکز درمانی طرف قرارداد، کنترل کیفیت خدمات و پایش نحوه ارائه خدمات به ایثارگران باید به صورت جدی و مستمر دنبال شود.
عباسپور همچنین از مدیران و کارشناسان حوزه درمان خواست با مطالعه دقیق قراردادها و شیوهنامههای ابلاغی، از بروز هرگونه اختلاف یا برداشت نادرست در فرآیند خدمترسانی جلوگیری کنند.
بیماران صعبالعلاج در اولویت خدمات درمانی قرار دارند
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت رسیدگی ویژه به جانبازان و بیماران صعبالعلاج گفت: این افراد نیازمند مراقبت مستمر هستند و باید به صورت دورهای مورد پایش، سرکشی و ارزیابی قرار گیرند.
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: هیچ بیماری نباید صرفاً به عنوان یک پرونده اداری دیده شود؛ هر ایثارگر شرایط و نیازهای درمانی خاص خود را دارد و باید متناسب با وضعیت وی تصمیمگیری و اقدام شود.
حمایت ویژه از مجروحان جنگ تحمیلی اخیر
عباسپور همچنین با اشاره به تمهیدات پیشبینی شده برای مجروحان جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران تمامی ظرفیتهای خود را برای درمان و حمایت از این عزیزان به کار گرفته است.
وی افزود: در بیمارستان ساسان تهران بخش ویژهای برای رسیدگی به مجروحان جنگ تحمیلی اخیر راهاندازی شده و استانها میتوانند در موارد تخصصی و فوق تخصصی نسبت به ارجاع بیماران اقدام کنند.
توسعه آموزش، خدمات در منزل و ناوگان درمانی
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور آموزش را یکی از محورهای اصلی برنامههای سال جاری دانست و گفت: آموزش ایثارگران، همیاران سلامت، پزشکان و کادر درمانی با همکاری پژوهشکده بنیاد شهید و بیمه دی با جدیت دنبال خواهد شد.
وی همچنین از برنامه بنیاد برای خرید بیش از ۱۰۰ دستگاه آمبولانس در سطح کشور خبر داد و گفت: توسعه خدمات در منزل، تقویت مراکز وابسته به بنیاد و ارتقای زیرساختهای درمانی از دیگر اولویتهای مهم سال جاری است.
عباسپور در پایان با قدردانی از تلاشهای مدیرکل، معاون بهداشت و درمان و مجموعه کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: روحیه همدلی، پیگیری و دغدغهمندی موجود در مجموعه بنیاد شهید البرز قابل تقدیر است و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح خدمات درمانی به جامعه معزز ایثارگری در این استان باشیم.
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