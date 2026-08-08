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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

ایران به برنامه مشارکت جهانی بیماری‌های دامی فرامرزی فائو پیوست

ایران به برنامه مشارکت جهانی بیماری‌های دامی فرامرزی فائو پیوست

جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی به «برنامه مشارکت جهانی بیماری‌های فرامرزی (GPP-TAD)» فائو پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیماری‌های دامی فرامرزی (TADs) به طور فزاینده‌ای سلامت دام، معیشت و ثبات سیستم‌های غذایی جهانی را به خطر می‌اندازند، به ویژه در مناطقی که ظرفیت‌های پیشگیری و آمادگی همچنان ضعیف است؛ در این راستا سازمان فائو از شرکا می‌خواهد که برای پیشگیری، آمادگی و واکنش به بیماری‌های دامی فرامرزی گرد هم آیند.

بدون اقدام سریع و هماهنگ، جهان با خطر فزاینده‌ای از فوریت‌های مکرر سلامت دام روبرو است که هرکدام به طور بالقوه شدیدتر و در مقیاس بزرگ‌تر، قادر به گسترش در مناطق و حتی در سطح جهان هستند و تأثیر مستقیمی بر تولید غذا و امنیت غذایی دارند.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) خواستار سرمایه‌گذاری و مشارکت برای حمایت از پیشگیری، آمادگی و واکنش سریع و هماهنگ برای کاهش اثرات منفی و تضمین غذا برای همه است.

حوزه‌های اولویت‌دار این اقدام شامل؛ پیشگیری و کنترل بیماری‌های پیش‌رونده؛ نظارت دیجیتال، هشدار زودهنگام و نوآوری در سلامت حیوانات؛ آمادگی و اقدام زودهنگام/ اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر ریسک؛ پاسخ اضطراری هماهنگ و سریع؛ و قانون‌گذاری، و مشارکت‌ها و مدل‌های تأمین مالی است.

پیشگیری و کنترل بیماری‌های پیش‌رونده شامل تقویت امنیت زیستی، استراتژی‌های واکسیناسیون، ظرفیت‌سازی و سیستم‌های کنترل بیماری‌های پیش‌رونده و مبتنی بر ریسک برای جلوگیری از شیوع بیماری‌ها و حفاظت از پیشرفت ملی و منطقه‌ای است.

نظارت دیجیتال، هشدار زودهنگام و نوآوری در سلامت حیوانات شامل تقویت اطلاعات بیماری، پیش‌بینی ریسک و سیستم‌های آزمایشگاهی و داده‌ای برای تشخیص زودهنگام و تصمیم‌گیری‌های به موقع است.

آمادگی و اقدام زودهنگام/ اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر ریسک، این اقدامات ارتقا و آزمایش برنامه‌های احتمالی و پیوند دادن سیگنال‌های ریسک به مداخلات اولیه که از تشدید شیوع بیماری‌ها جلوگیری می‌کند را شامل‌ می‌شود.

پاسخ اضطراری هماهنگ و سریع، واکنش سریع تضمین ظرفیت افزایش و پاسخ اضطراری به موقع در زمانی که شیوع بیماری‌ها از ظرفیت ملی فراتر می‌رود را به همراه دارد.

قانون‌گذاری، مشارکت‌ها و مدل‌های تأمین مالی؛ تقویت چارچوب‌ها و مشارکت‌های قانونی ملی، منطقه‌ای و جهانی برای امکان‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری پایدار دولتی و خصوصی در سلامت حیوانات به عنوان یک کالای عمومی جهانی مد نظر است.

با تکیه بر چارچوب‌های موجود و همسو با آنها، برنامه مشارکت جهانی بیماری‌های دامی فرامرزی (GPP-TAD) به کشورها کمک می‌کند تا از واکنش به بحران‌ها به سمت پیشگیری، آمادگی و کنترل پایدار بیماری‌ها حرکت کنند.

دستیابی به پیشرفت ملی، منطقه‌ای و جهانی در پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیردار دامی (TADs) از طریق اقدامات محلی، مبتنی بر علم و همکاری‌های پیشرفته؛ حفاظت از سلامت حیوانات، انسان‌ها و اکوسیستم، و همچنین مشاغل و سرمایه‌گذاری‌ها، با بهبود ظرفیت‌ها برای نظارت و کاهش خطرات بیماری‌های دامی در امتداد زنجیره‌های ارزش؛ بسیج سرمایه‌گذاری جمعی - متحد کردن دولت‌ها، بخش خصوصی و شرکا برای تأمین مالی نوآوری و قرار دادن مدیریت بیماری‌های واگیردار دامی به عنوان یک کالای عمومی جهانی؛ و تضمین واکنش سریع و افزایش حمایت در صورت بحران، با تمرکز بر ارائه کمک‌های سریع و مداوم به آسیب‌پذیرترین افراد از اهداف این برنامه است.

لازم به ذکر است تاکنون بیش از ۱۰۰ کشور عضو فائو به این برنامه پیوسته‌اند.

کد مطلب 6911083

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