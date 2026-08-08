به گزارش خبرگزاری مهر، بیماری‌های دامی فرامرزی (TADs) به طور فزاینده‌ای سلامت دام، معیشت و ثبات سیستم‌های غذایی جهانی را به خطر می‌اندازند، به ویژه در مناطقی که ظرفیت‌های پیشگیری و آمادگی همچنان ضعیف است؛ در این راستا سازمان فائو از شرکا می‌خواهد که برای پیشگیری، آمادگی و واکنش به بیماری‌های دامی فرامرزی گرد هم آیند.

بدون اقدام سریع و هماهنگ، جهان با خطر فزاینده‌ای از فوریت‌های مکرر سلامت دام روبرو است که هرکدام به طور بالقوه شدیدتر و در مقیاس بزرگ‌تر، قادر به گسترش در مناطق و حتی در سطح جهان هستند و تأثیر مستقیمی بر تولید غذا و امنیت غذایی دارند.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) خواستار سرمایه‌گذاری و مشارکت برای حمایت از پیشگیری، آمادگی و واکنش سریع و هماهنگ برای کاهش اثرات منفی و تضمین غذا برای همه است.

حوزه‌های اولویت‌دار این اقدام شامل؛ پیشگیری و کنترل بیماری‌های پیش‌رونده؛ نظارت دیجیتال، هشدار زودهنگام و نوآوری در سلامت حیوانات؛ آمادگی و اقدام زودهنگام/ اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر ریسک؛ پاسخ اضطراری هماهنگ و سریع؛ و قانون‌گذاری، و مشارکت‌ها و مدل‌های تأمین مالی است.

پیشگیری و کنترل بیماری‌های پیش‌رونده شامل تقویت امنیت زیستی، استراتژی‌های واکسیناسیون، ظرفیت‌سازی و سیستم‌های کنترل بیماری‌های پیش‌رونده و مبتنی بر ریسک برای جلوگیری از شیوع بیماری‌ها و حفاظت از پیشرفت ملی و منطقه‌ای است.

نظارت دیجیتال، هشدار زودهنگام و نوآوری در سلامت حیوانات شامل تقویت اطلاعات بیماری، پیش‌بینی ریسک و سیستم‌های آزمایشگاهی و داده‌ای برای تشخیص زودهنگام و تصمیم‌گیری‌های به موقع است.

آمادگی و اقدام زودهنگام/ اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر ریسک، این اقدامات ارتقا و آزمایش برنامه‌های احتمالی و پیوند دادن سیگنال‌های ریسک به مداخلات اولیه که از تشدید شیوع بیماری‌ها جلوگیری می‌کند را شامل‌ می‌شود.

پاسخ اضطراری هماهنگ و سریع، واکنش سریع تضمین ظرفیت افزایش و پاسخ اضطراری به موقع در زمانی که شیوع بیماری‌ها از ظرفیت ملی فراتر می‌رود را به همراه دارد.

قانون‌گذاری، مشارکت‌ها و مدل‌های تأمین مالی؛ تقویت چارچوب‌ها و مشارکت‌های قانونی ملی، منطقه‌ای و جهانی برای امکان‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری پایدار دولتی و خصوصی در سلامت حیوانات به عنوان یک کالای عمومی جهانی مد نظر است.

با تکیه بر چارچوب‌های موجود و همسو با آنها، برنامه مشارکت جهانی بیماری‌های دامی فرامرزی (GPP-TAD) به کشورها کمک می‌کند تا از واکنش به بحران‌ها به سمت پیشگیری، آمادگی و کنترل پایدار بیماری‌ها حرکت کنند.

دستیابی به پیشرفت ملی، منطقه‌ای و جهانی در پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیردار دامی (TADs) از طریق اقدامات محلی، مبتنی بر علم و همکاری‌های پیشرفته؛ حفاظت از سلامت حیوانات، انسان‌ها و اکوسیستم، و همچنین مشاغل و سرمایه‌گذاری‌ها، با بهبود ظرفیت‌ها برای نظارت و کاهش خطرات بیماری‌های دامی در امتداد زنجیره‌های ارزش؛ بسیج سرمایه‌گذاری جمعی - متحد کردن دولت‌ها، بخش خصوصی و شرکا برای تأمین مالی نوآوری و قرار دادن مدیریت بیماری‌های واگیردار دامی به عنوان یک کالای عمومی جهانی؛ و تضمین واکنش سریع و افزایش حمایت در صورت بحران، با تمرکز بر ارائه کمک‌های سریع و مداوم به آسیب‌پذیرترین افراد از اهداف این برنامه است.

لازم به ذکر است تاکنون بیش از ۱۰۰ کشور عضو فائو به این برنامه پیوسته‌اند.