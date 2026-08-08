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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

امکان سنجی اجرای پلتفرم «سایبان» در مراکز شبانه روزی سالمندان

امکان سنجی اجرای پلتفرم «سایبان» در مراکز شبانه روزی سالمندان

در راستای نوسازی فرآیندهای نظارتی و تسهیل دسترسی سالمندان به خدمات مراقبتی و تخصصی، امکان‌سنجی استقرار «پلتفرم سایبان» در جهت ارتقای کیفیت زیست سالمندان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، در راستای نوسازی فرآیندهای نظارتی و تسهیل دسترسی سالمندان و خانواده ها به خدمات مراقبتی و تخصصی، نشست امکان‌سنجی استقرار «پلتفرم سایبان» در ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران سازمان بهزیستی کشور و مسئولان بهزیستی استان تهران برگزار شد تا گامی بلند در جهت ارتقای کیفیت زیست سالمندان برداشته شود.

در این نشست، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت مراکز شبانه‌روزی سازمان بهزیستی کشور، رئیس گروه مراکز توانبخشی و مراقبتی سالمندان بهزیستی کشور، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران، کارشناس توانبخشی استان تهران و کارشناسان شرکت سایبان مهرآفرین آینده حضور داشتند و ابعاد مختلف اجرای این طرح در مراکز سالمندان استان مورد بررسی قرار گرفت.

فریده باغ علیشاهی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت مراکز توانبخشی شبانه روزی ، هدف از برگزاری این جلسه را بررسی ظرفیت‌ها، الزامات و بسترهای لازم برای اجرای پلتفرم سایبان با رویکرد تسهیل بهره‌مندی سالمندان و خانواده‌های آنان از خدمات مرتبط با این دفتر عنوان کرد.

در جریان این نشست، حاضران ضمن تبیین ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین و هوشمند در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به سالمندان، درباره مزایای احتمالی پلتفرم در تسهیل ارتباط خانواده‌ها با خدمات تخصصی، ارتقای فرآیندهای نظارتی و همچنین افزایش دسترسی جامعه هدف به خدمات مورد نیاز تبادل نظر کردند.

در پایان این نشست، مقرر شد موانع و چالش های اجرایی طرح بررسی و زمینه برای تصمیم‌گیری نهایی در خصوص نحوه اجرای آزمایشی پلتفرم سایبان در مراکز سالمندان استان تهران فراهم شود.

کد مطلب 6911089

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