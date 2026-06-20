به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سیدمحمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی بهزیستی، از بررسی موضوعات مرتبط با توسعه قشری و موضوعی مؤسسات غیردولتی در کمیسیون در تاریخ ۲۷ خرداد خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری این کمیسیون در راستای تحقق راهبردهای دوازده‌گانه توسعه مشارکت در سازمان بهزیستی گفت: این نشست با حضور نمایندگان معاونت‌های توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری، دفتر حراست، دفتر حقوقی و بازرسی، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت مراکز توانبخشی مراقبتی برگزار شد.

وی افزود: در این کمیسیون، طرح ایجاد شبکه تسهیلگران کشور و همچنین تأسیس مراکز اعزام مراقب سالمند به منزل مورد بررسی قرار گرفت و با کلیات آن موافقت شد.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی تأکید کرد: اجرای این مصوبات می‌تواند گامی مؤثر در مسیر ارتقای خدمت‌رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی به‌ویژه سالمندان باشد و اقدامات اجرایی آن از سوی معاونت مراکز و مؤسسات غیردولتی پیگیری خواهد شد.

حسینی همچنین از برنامه‌ریزی برای طراحی و اجرای پویش‌های مشارکتی، آگاه‌سازی و فرهنگی در حوزه حمایت‌طلبی از سالمندان خبر داد و گفت: این پویش‌ها با همکاری دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور و با مشارکت شرکای اجتماعی از جمله همراه اول، فدراسیون جانبازان و توان‌یابان و سایر ظرفیت‌های مرتبط طراحی و اجرا خواهد شد.