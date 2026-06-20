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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

راه‌اندازی پویش‌های حمایتی از سالمندان توسط سازمان بهزیستی

راه‌اندازی پویش‌های حمایتی از سالمندان توسط سازمان بهزیستی

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی بهزیستی از اجرای پویش‌های حمایتی از سالمندان با همکاری شورای ملی سالمندان و شرکای اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سیدمحمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی بهزیستی، از بررسی موضوعات مرتبط با توسعه قشری و موضوعی مؤسسات غیردولتی در کمیسیون در تاریخ ۲۷ خرداد خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری این کمیسیون در راستای تحقق راهبردهای دوازده‌گانه توسعه مشارکت در سازمان بهزیستی گفت: این نشست با حضور نمایندگان معاونت‌های توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری، دفتر حراست، دفتر حقوقی و بازرسی، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت مراکز توانبخشی مراقبتی برگزار شد.

وی افزود: در این کمیسیون، طرح ایجاد شبکه تسهیلگران کشور و همچنین تأسیس مراکز اعزام مراقب سالمند به منزل مورد بررسی قرار گرفت و با کلیات آن موافقت شد.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی تأکید کرد: اجرای این مصوبات می‌تواند گامی مؤثر در مسیر ارتقای خدمت‌رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی به‌ویژه سالمندان باشد و اقدامات اجرایی آن از سوی معاونت مراکز و مؤسسات غیردولتی پیگیری خواهد شد.

حسینی همچنین از برنامه‌ریزی برای طراحی و اجرای پویش‌های مشارکتی، آگاه‌سازی و فرهنگی در حوزه حمایت‌طلبی از سالمندان خبر داد و گفت: این پویش‌ها با همکاری دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور و با مشارکت شرکای اجتماعی از جمله همراه اول، فدراسیون جانبازان و توان‌یابان و سایر ظرفیت‌های مرتبط طراحی و اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6865888

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
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      پاسخ
      فقط ای کاش این دهک بندی که شده معضلی برای تحت پوشش کمیته و بهزیستی را بردارند طرف میلیادر دهک دو نیروی رسمی ا ط دهک یک کارگر و به زور زندگی میکنند دهک چهار به بالا یا قطع یارانه سن بالا بدون درآمد درست با ناراحتی قلبی و ناتوان در کارها بخاطر دهکی که بالا چیدمان شده نمیتونه تحت پوشش بره.

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