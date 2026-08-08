به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر طهماسبی در دیدار با یکی از فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی اظهار کرد: پس از انجام بررسیهای اولیه و احراز اهلیت سرمایهگذار، روند تصمیمگیری برای آغاز یا تسریع اجرای طرحها با حضور سرمایهگذار و مدیران دستگاههای اجرایی دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به رویکرد مدیریت استان برای تسهیل سرمایهگذاری افزود: در دولت چهاردهم تلاش شده فرآیندهای اداری مرتبط با سرمایهگذاری کوتاهتر، شفافتر و با سرعت بیشتری انجام شود تا سرمایهگذاران بتوانند در زمان مناسب وارد مرحله اجرای طرحهای خود شوند.
استاندار گلستان با بیان اینکه سرمایهگذاران متعددی برای فعالیت در بخشهای مختلف استان اعلام آمادگی کردهاند، گفت: حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی میتواند زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زنجیره ارزش در بخش کشاورزی استان را فراهم کند.
طهماسبی بر ضرورت همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی با سرمایهگذاران تأکید کرد و ادامه داد: دستگاههای متولی باید با شناسایی و رفع موانع، مسیر اجرای طرحهای اقتصادی را هموار کرده و زیرساختهای مورد نیاز برای فعالیت سرمایهگذاران را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: تسریع در روند سرمایهگذاری و تبدیل ظرفیتهای اقتصادی استان به پروژههای عملیاتی، از محورهای مهم مدیریت استان برای تحقق رشد تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی گلستان است.
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