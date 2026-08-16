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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۸

برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مجتمع قالی‌بافی در شیرین‌سو کبودرآهنگ

برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مجتمع قالی‌بافی در شیرین‌سو کبودرآهنگ

همدان- رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مجتمع قالی‌بافی در شهر شیرین‌سو با مشارکت شرکت فرش دستباف آستان قدس رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا احدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجتمع قالی بافی در پی انعقاد تفاهم‌نامه میان مرکز ملی فرش ایران و شرکت فرش دستباف آستان قدس رضوی و با پیگیری نماینده مردم شهرستان‌های بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: برای استقرار این مجموعه قالی بافی سوله‌ای با ظرفیت بیش از ۷۰ دار قالی پیش‌بینی شده است و بافندگان منطقه در آن به فعالیت خواهند پرداخت.

رئیس اداره فرش صمت استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های قالی‌بافی شیرین‌سو تصریح کرد: راه‌اندازی این مجتمع گام مهمی در مسیر ثبت و معرفی برند «فرش مهربان» به شمار می‌رود؛ فرشی که از تولیدات مهم و دارای پیشینه در این منطقه است.

احدی ادامه داد: بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری شرکت فرش دستباف آستان قدس رضوی می‌تواند به تقویت تولید، ساماندهی فعالیت بافندگان و شکل‌گیری هویتی شناخته‌شده برای قالی‌بافی شیرین‌سو کمک کند.

وی بیان کرد: امیدواریم با راه‌اندازی مجتمع قالی بافی زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای قالی‌بافان و دیگر فعالان این حوزه در شیرین‌سو از توابع شهرستان کبودرآهنگ فراهم شود.

رئیس اداره فرش صمت استان همدان گفت: این اقدام همچنین می‌تواند مسیر معرفی و ثبت سریع‌تر برند «فرش مهربان» را در بازارهای داخلی و خارجی هموار کند.

کد مطلب 6917800

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