به گزارش خبرگزاری مهر، رضا احدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجتمع قالی بافی در پی انعقاد تفاهمنامه میان مرکز ملی فرش ایران و شرکت فرش دستباف آستان قدس رضوی و با پیگیری نماینده مردم شهرستانهای بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی راهاندازی میشود.
وی افزود: برای استقرار این مجموعه قالی بافی سولهای با ظرفیت بیش از ۷۰ دار قالی پیشبینی شده است و بافندگان منطقه در آن به فعالیت خواهند پرداخت.
رئیس اداره فرش صمت استان همدان با اشاره به ظرفیتهای قالیبافی شیرینسو تصریح کرد: راهاندازی این مجتمع گام مهمی در مسیر ثبت و معرفی برند «فرش مهربان» به شمار میرود؛ فرشی که از تولیدات مهم و دارای پیشینه در این منطقه است.
احدی ادامه داد: بهرهگیری از سرمایهگذاری شرکت فرش دستباف آستان قدس رضوی میتواند به تقویت تولید، ساماندهی فعالیت بافندگان و شکلگیری هویتی شناختهشده برای قالیبافی شیرینسو کمک کند.
وی بیان کرد: امیدواریم با راهاندازی مجتمع قالی بافی زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای قالیبافان و دیگر فعالان این حوزه در شیرینسو از توابع شهرستان کبودرآهنگ فراهم شود.
رئیس اداره فرش صمت استان همدان گفت: این اقدام همچنین میتواند مسیر معرفی و ثبت سریعتر برند «فرش مهربان» را در بازارهای داخلی و خارجی هموار کند.
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