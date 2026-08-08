یک فیلم مرموز در جشنواره ونیز حضور دارد؛ اهدای جایزه به لوکا گوادانینو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، لوکا گوادانینو کارگردان فیلم‌های «مرا به نامت صدا بزن» و «چالشگران»، قرار است جایزه «کارتیه گلوری» را که به فیلمسازی برتر اهدا می‌شود، در هشتاد و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز که از ۲ تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۱ تا ۲۱ شهریور) برگزار خواهد شد، دریافت کند.

این جایزه هر سال به شخصیتی اهدا می‌شود که سهم ویژه و بدیعی در صنعت سینمای معاصر داشته است.

در عین حال برنامه جشنواره فیلم ونیز نشان می‌دهد که اعلام حضور یک فیلم مرموز به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است.

با انتشار برنامه جشنواره فیلم ونیز روشن شد فیلم‌های «اسب وحشی ممنوع» ساخته مارتین مک‌دونا و «باکینگ فاستارد» ساخته ورنر هرتسوگ در روز دوم این جشنواره نمایش داده می‌شوند و به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که این ۲ فیلم همراه «جوهر» ساخته دنی بویل در تلوراید به نمایش درخواهند آمد.

طبق معمول، بخش عمده‌ای از این جشنواره به نمایش فیلم‌های بزرگ اختصاص یافته که فیلم‌های مک‌دونا، هرتسوگ، بویل، پل شریدر، لنس اوپنهایم، هیروکازو کورئیدا و لی چانگ-دونگ که در ۵ روز اول به نمایش در می‌آیند، از جمله آنها هستند.

برای روز پنجشنبه، ۱۰ سپتامبر نوبت اکران برای نمایش فیلمی در نظر گرفته شده که از آن با عنوان «هنوز اعلام نشده» یاد شده است. مدت زمان نمایش این فیلم حدود ۹۰ دقیقه است و هیچ خبری از این فیلم مرموز و اینکه در بخش مسابقه است یا خارج از مسابقه اعلام نشده است. گفته شده این فیلم به دلیل «دلایل امنیتی» هنوز معرفی نشده است!

جشنواره ونیز همچنین اعلام کرده که مراسم اهدای جایزه به گوادانینو روز سه‌شنبه ۸ سپتامبر، ساعت ۳ بعد از ظهر است و پس از آن مستند حماسی «شادی زندگی» درباره زندگی برناردو برتولوچی، در بخش خارج از مسابقه نمایش داده می‌شود.

آلبرتو باربرا مدیر جشنواره فیلم ونیز، از گوادانینو به عنوان نویسنده‌ای یاد کرد که توانسته کنجکاوی خود را به شکلی از آزادی خلاقانه تبدیل کند و همواره از هرگونه همسویی با هر مکتب یا جنبشی سرپیچیده است.

وی همچنین ساخت فیلم در ژانرهای متنوع؛ از ملودرام گرفته تا وحشت، از بلوغ گرفته تا تریلر روانشناختی را از مهارت‌های این کارگردان هم وطن خود خوانده و گفته این امر در حالی صورت گرفته که این فیلمساز هرگز هویت عمیق ایتالیایی خود را از دست نداده است.

شماری از فیلم‌های گواداگنینو پیش از این در لیدو به نمایش درآمده که از جمله جدیدترین آنها «پس از شکار» در سال ۲۰۲۵ و «استخوان‌ها و همه» در سال ۲۰۲۲ بوده‌اند.