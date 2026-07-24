ونیز ۲۰۲۶ هم در برابر زرق و برق هالیوود ایستاد؛ استقبال از مستقل ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با انتشار فهرست فیلم‌های حاضر در هشتاد و سومین دوره جشنواره فیلم ونیز که دیروز توسط آلبرتو باربرا مدیر هنری ونیز، انجام گرفت، روشن شد این فهرست تا حدودی مشابه جشنواره کن امسال است و همان سیاست کم‌تر بودن فیلم‌های استودیویی یا استریمرهای هالیوودی را رعایت کرده و بیشتر تحت سلطه آثار فیلمسازان مستقل با ستاره‌های درجه یک است.

با این حال این فهرست به معنی نبودن فیلم‌های درخشان که پتانسیل کسب جایزه داشته باشند نیست و تنها زرق و برق هالیوودی کمتری دارد. اما هنوز فیلم‌های پرستاره و جذاب کافی در این فهرست وجود دارد تا نبض علاقه‌مندان به فیلم را به تپش وادارد.

این فهرست نشان داد پروژه‌های جدید و پر سر و صدای کارگردانان برتر بین‌المللی، از جمله مارتین مک‌دونا، فلوریان زلر، دنی بویل، ورنر هرتزوگ، لنس اوپنهایم، نانی مورتی، هیروکازو کورئیدا و لی چانگ-دونگ، قرار است در جشنواره فیلم ونیز امسال به نمایش درآیند.

باربرا هنگام رونمایی از این فهرست با تاکید بر این که این مجموعه ایده سینما به عنوان ابزاری خارق‌العاده برای درک دنیای واقعی را در مرکز توجه دارد، افزود: تمام بزرگترین مشکلات هستی معاصر در فیلم‌هایی که به نمایش درخواهند آمد، منعکس یا تکرار می‌شوند.

باربرا در ادامه پیامی برای آنهایی داد که نسبت به وضعیت سینما مردد هستند و گفت: شما تنها کاری که باید انجام دهید این است که پا به سینمایی بگذارید که در آن «اودیسه» کریستوفر نولان نمایش داده می‌شود تا متوجه شوید سینما نه تنها در بستر مرگ نیست، بلکه می‌تواند به طور مداوم خود را بازسازی کند و الهام و معجزه در بینش خلق کند.



آنها که در بخش رقابتی هستند:

فیلم افتتاحیه‌ بخش رقابتی که پیش از این معرفی شده بود، «جوهر» ساخته هری بویل با بازی گای پیرس در نقش روپرت مرداک و جک اوکانل در نقش لری لمب، سردبیر روزنامه زرد بریتانیایی «سان» متعلق به مرداک است. این فیلم که در سال ۱۹۶۹ می‌گذرد، چگونگی راه‌اندازی پرفروش‌ترین روزنامه زرد بریتانیا را تصویر می‌کند. با «جوهر» برای اولین بار فیلمی از بویل در لیدو به نمایش درمی‌آید.

علی عسگری کارگردان ایرانی، که سال گذشته با فیلم طنز تلخ «کمدی الهی» در بخش افق‌های ونیز حضور داشت، این بار با فیلم جدید خود «کمی نور» به بخش مسابقه بازگشته است.

مارتین مک‌دونا - که ۲ فیلم آخرش «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری» و «اشباح‌ اینیشرین» هر ۲ در ونیز به نمایش درآمدند - این بار با «اسب وحشی نه» برای شیر طلایی رقابت خواهد کرد. این فیلم یک کمدی سیاه درباره مأموران سیا است که کمی قبل از کودتای شیلی در سال ۱۹۷۳ از سانتیاگو به جزیره ایستر اعزام می‌شوند. در این فیلم جان مالکوویچ، سم راکول، استیو بوشمی، تام ویتس و پارکر پوزی بازی می‌کنند.

فلورین زلر با «پناهگاه»، دنباله «پسر»، به لیدو بازخواهد گشت. این تریلر روانشناختی سطح بالا با بازی خاویر باردم و پنه‌لوپه کروز در نقش یک زوج واقعی است که یک پروژه ساختمانی مرموز، وارد زندگی آنها می‌شود. پل دانو، استیون گراهام و پاتریک شوارتزنگر دیگر بازیگران این فیلم هستند.

ورنر هرتسوگ با «باکینگ فاستارد» با بازی خواهران رونی و کیت مارا در نقش دوقلوهایی که «در جستجوی سرزمینی خیالی که عشق واقعی در آن امکان‌پذیر است، شروع به حفر تونلی در میان رشته‌کوه می‌کنند» در بخش رقابتی حاضر است. این اولین باری است که خواهران رونی با هم روی پرده سینما ظاهر می‌شوند. اورلاندو بلوم و دامنال گلیسون دیگر بازیگران فیلم هستند. این همان فیلمی است که اوایل امسال به جشنواره کن دعوت شد، اما از آنجا که در بخش مسابقه جایی به دست نیاورد، حاضر نشد به جشنواره برود.

در بخش مسابقه نانی مورتی کارگردان مولف پیشکسوت برای اولین بار در بیش از ۲ دهه به ونیز بازمی‌گردد. فیلم «امشب اتفاق خواهد افتاد» با بازی لویی گارل، ستاره فرانسوی و یاسمین ترینکا، ستاره درجه یک ایتالیایی فلیم جدید اوست که گفته می‌شود بر اساس مجموعه داستان کوتاه «قلب گرسنه» (لو رائو) نوشته نویسنده اشکول نوو، ساخته شده است. «اتفاق امشب» اولین بار در بیش از دو دهه خواهد بود که مورتی - که نه فیلم در بخش رقابتی جشنواره کن داشته است - فیلمی را از لیدو اکران خواهد کرد.

مارکو بچیس، کارگردان شیلیایی-ایتالیایی نیز با «بازگشت به بوئنوس آیرس»، درام جدیدش درباره جنایات دیکتاتوری آرژانتین، در این بخش جشنواره شرکت می‌کند.

«اتاق پژواک»، جدیدترین درام آندره‌آ پالائورو با بازی آلیسیا ویکاندر و لوکا مارینلی در نقش عاشقانی شیفته و با حضور سوزان ساراندون، بر اساس فیلمنامه‌ای ناتمام از برناردو برتولوچی، از دیگر آثار برجسته ایتالیایی در بخش رقابتی است.

یک فیلم مفهومی و پرمحتوا با عنوان «غریبه» ساخته پائولو استریپولی از نسل جوان ایتالیا، درباره یک رابطه مادر و دختر مشکل‌ساز با بازی یاسمین ترینکا و والریا برونی تدسکی، و کمدی تراژدی تاریک «آتش زیر خاکستر» ساخته ادواردو دی آنجلیس، دیگر حاضران در این بخش هستند.

ایلیا خرژانوفسکی، فیلمساز روس که منتقد صریح رژیم پوتین است و تابعیت روسی خود را لغو کرد هم با فیلم جدیدش «دائو» در این بخش جشنواره حضور دارد.

لنس اوپنهایم کارگردان آمریکایی که سریال مستند پرطرفدار «رن فیر» را برای شبکه HBO کارگردانی کرده با فیلم «پرایم تایم» در ونیز حضور خواهد داشت. در این فیلم رابرت پتینسون در نقش روزنامه‌نگاری بازی می‌کند که وارد دنیای زیرزمینی جرم و جنایت می‌شود و در نهایت تلویزیون را برای همیشه تغییر می‌دهد.

فیلم «کمپانی» سومین فیلمی که کیسی افلک کارگردانی کرده، فیلمی معمایی و گوتیک با بازی نیک نولتی، آدلاید کلمنس، بن مندلسون، اسکات مک‌نیری، امیلی آلین لیند و... از دیگر فیلم‌های مستقل آمریکایی است که قرار است در ونیز در بخش رقابتی حاضر باشد. داستان این فیلم که کمتر شناخته‌شده است در یک شب زمستانی در سال ۱۹۷۵ اتفاق می‌افتد و داستان‌های موازی را که زنی مرموز روایت می‌کند، تصویر می‌کند.

فیلم‌های فرانسوی بخش رقابتی

فیلم‌های فرانسوی شامل «یک سرباز کوچک خوب» ساخته استفان بریزه با بازی آلبا رورواچر ایتالیایی در نقش زنی که در محیطی شرکتی نقش‌آفرینی می‌کند، فیلم «۱۵/۱۸» (معروف به «مکانی برای التیام») ساخته سدریک کان درباره بخش روانپزشکی نوجوانان در یک بیمارستان دولتی فرانسه، و «کمی قبل از نیمه‌شب» ساخته نیکولاس پاریسر، با بازی ملویل پوپو در نقش مردی که پس از مرگ پدرش زندگی خود را بررسی می‌کند، هستند. لئونی سیماگا، کیارا ماسترویانی و گلشیفته فراهانی نیز در فیلم آخر بازی می‌کنند.

فیلم‌های آسیایی حاضر در بخش رقابتی

از جمله فیلم‌های آسیایی که در این بخش جشنواره شرکت می‌کنند فیلم «نگاه به گذشته» ساخته هیروکازو کورئیدا است که اقتباسی لایو اکشن از داستانی مانگا درباره دو دختر است که رویاهایشان برای جای گرفتن در دنیای مانگا را تصویر می‌کند. کورئیدا امسال با فیلم علمی تخیلی «گوسفند در جعبه» در جشنواره کن حضور داشت.

همچنین فیلم «عشق احتمالی» ساخته لی چانگ-دونگ، کارگردان محبوب کره‌ای، محصول نتفلیکس، درباره دو زوج که سبک زندگی بسیار متفاوتشان، تلاقی‌های غیرمنتظره‌ای ایجاد می‌کند، دیگر انتخاب جشنواره است. این فیلم اولین فیلم بلند چانگ-دونگ پس از فیلم «سوختن» در سال ۲۰۱۸ است.

«آقای نلسون، آیا تو آدم کشتی؟» ساخته شینیا تسوکاموتو، کارگردان ژاپنی، با بازی رادنی هیکس، بازیگر آمریکایی تئاتر، و جفری راش، در تصویری از آلن نلسون، کهنه سرباز جنگ ویتنام، هم در این جشنواره حضور دارد.



تنها عنوان یک استودیوی بزرگ هالیوودی در ونیز

تنها عنوان از یک استودیوی بزرگ هالیوودی «با خشم به گذشته نگاه نکن» دیزنی است که پس از تور جهانی اخیر تجدید دیدار اوسیس ساخته شده و به عنوان اولین مصاحبه‌های مشترک با نوئل و لیام در بیش از ۲۵ سال معرفی می‌شود. «با خشم به گذشته نگاه نکن» توسط استیون نایت، نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان نامزد جایزه بفتا و اسکار («پیکی بلایندرز») ساخته شده و دیلن ساوترن و ویل لاولیس («خفه شو و آهنگ‌های پرطرفدار را پخش کن» و «مرا در حمام ملاقات کن») کارگردانی آن را بر عهده دارند.

این مستند که در بخش رویداد ویژه به نمایش درمی‌آید، از ۱۱ سپتامبر در سینماهای آی‌مکس و سراسر جهان به صورت محدود اکران خواهد شد.

با محتوای تمرکز بر موسیقی همچنین راسل کرو امسال برای مستند بلند «آنچه عشق می‌سازد» در ونیز حضور خواهد داشت. این مستند اجراها و تورهای گروه موسیقی وی «مهمانی باغ سرپوشیده» در سراسر اروپا، آمریکا، بریتانیا و استرالیا را تصویر می‌کند.

آل پاچینو و کیفر ساترلند در بخش خارج از مسابقه

فیلم اکشن و مهیج «پدر جو» نوشته لوک بسون به کارگردانی بارتلمی گراسمن، با بازی کیفر ساترلند در نقش مردی با ایمان که جنگی خشونت‌آمیز علیه دنیای زیرزمینی جنایتکاران نیویورک در دهه ۱۹۹۰ به راه می‌اندازد، از دیگر فیلم‌هایی است که خارج از مسابقه نمایش داده می‌شود. آل پاچینو در این فیلم نقش یک رئیس قدرتمند مافیا را بازی می‌کند که باید در برابر پدر جو بایستد.

«مبانی فلسفه» ساخته پل شریدر درباره یک استاد فلسفه - با بازی جک هیوستون - که با احساس گناه ناشی از تصمیمی که در گذشته گرفته دست و پنجه نرم می‌کند، درامی در ادامه «مردی در یک اتاق» شریدر است. داستانی که با فیلمنامه «راننده تاکسی» اسکورسیزی آغاز شد و در فیلم‌های جدیدتر وی مانند «اولین اصلاح‌شده»، «کارت‌شمار» و «استاد باغبان» ادامه یافت.

از دیگر آثار مهم در بخش خارج از مسابقه «مکانی برای بودن» ساخته فیلمساز مجار کورنل موندروتسو، با بازی الن برستین، تایکا وایتیتی و پاملا اندرسون است. این درام، دوستی بعید یک زن مسن و مردی میانسال را در سفرشان از شیکاگو به نیویورک برای بازگرداندن یک کبوتر مسابقه‌ای گمشده به خانه، دنبال می‌کند.

مستندهای قوی در ونیز

مستند الکس گیبنی با عنوان «ماسک» درباره‌ ایلان ماسک که به بررسی شخصیت عمومی یکی از تأثیرگذارترین و جنجالی‌ترین چهره‌های تجاری جهان می پردازد، دیگر فیلم این بخش است.

باربارا کاپل با مستند جدیدش «شهر یونیون» در ونیز حضور خواهد داشت که داستان‌های کارگری مرتبط با هم را در شهر نیویورک و اطراف آن، از جمله کارگران تحویل غذا، از جمله کارگران آمازون، یوپی‌اس و اپلیکیشن‌های تحویل غذا را بررسی می‌کند.

احمد حسونا کارگردان فلسطینی، با مستند «همشهری اسامه» در ونیز حضور خواهد داشت. این مستند، عکاسی را به تصویر می‌کشد که تلاش می‌کند نقش‌ خود به عنوان پدر و در عین حال یک روزنامه‌نگار را در حین ثبت واقعیت‌های جنگ در غزه، با هم ترکیب کند.

کارگردان کرد-نروژی «پنهان کردن صدام حسین» از فیلم هیجان‌انگیز هالیوودی خود با عنوان «اگر توسط یک زن کشته شوی، بهشتی نیست» رونمایی خواهد کرد. این فیلم درباره یک تک‌تیرانداز زن است که به میدان نبردی که زمانی از آن فرار کرده بود، بازمی‌گردد. این فیلم با انگیزه انتقام و امید ناامیدانه برای نجات خواهر کوچکترش که هنوز در اسارت داعش است، ساخته شده است.

کمدی کارآگاهی «خاطره بازداشت‌شده» ساخته سابو، فیلمساز ژاپنی، با بازی ایتان خوان تایوانی که از دیگر فیلم‌های آسیایی جشنواره است، در بخش خارج از مسابقه به نمایش در می‌آید.

می ال-توخی کارگردان دانمارکی-مصری، که با فیلم «ملکه قلب‌ها» برنده جایزه تماشاگران جشنواره ساندنس ۲۰۱۹ شد با درامی درباره دوره پس از جنگ جهانی دوم با عنوان «زن، ناشناس» که درباره یک خانه‌دار سابق به نام ماری است که در حین آماده شدن برای جشن نامزدی خود با بزرگ خاندان، با اسرار گذشته‌اش دست و پنجه نرم می‌کند، دیگر فیلم مستقل لیدو است.

گائل گارسیا برنال، سومین فیلم بلند خود به عنوان کارگردان، «مرد روی عرشه» را در بخش جانبی ویژه جشنواره به نمایش خواهد گذاشت.

لورا پویتراس در کنار ریچل مولر، فیلم کوتاهی با عنوان «آنها اینجا هستند» را کارگردانی کرده که شامل تصاویری از اعتراض‌های مینه‌سوتا علیه حملات جنجالی ترامپ به اداره مهاجرت و گمرک آمریکا است که منجر به ۴۰۰۰ دستگیری و دو کشته توسط مأموران مهاجرت شد.

در بخش افق‌ها که به آثار پیشرفته‌تر اختصاص دارد، با فیلم «دختری با لایکا» ساخته آلینا ماراتزی افتتاح می‌شود. این فیلم درباره گردا تارو، عکاس جنگ، اولین زن عکاس خبری کشته شده در جنگ است که الهام‌بخش رابرت کاپا، عکاس، نیز بوده است.

امسال مگی جیلنهال ریاست هیئت داوران را بر عهده دارد. وی همچنین یک فیلم کوتاه خارج از مسابقه درباره مریلین مونرو با عنوان «تأثیر گوشت» را با بازی الن برستین، داکوتا جانسون، پیتر سارسگارد و سپیده معافی در جشنواره دارد.

جیلنهال همراه جانی تو، فیلمساز بزرگ هنگ کنگی، کوثر بن هانیه کارگردان تونسی، شهربانو سادات فیلمساز افغان، خاویر جیانولی کارگردان و فیلمنامه‌نویس فرانسوی، دنیل بلومبرگ آهنگساز فیلم «بی‌رحم» و فرانچسکو کاستی استاد دانشگاه ایتالیایی ساکن آمریکا، در هیئت داوران حضور دارند.

جورج کلونی و الن برستین نیز با دریافت جوایز یک عمر دستاورد هنری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز از ۲ تا ۱۲ سپتامبر (۱۱ تا ۲۱ شهریور) برگزار می‌شود.