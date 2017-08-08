حجت‌الاسلام علی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام فرخنده دهه با برکت کرامت و روز خبرنگار به تمامی همکاران رسانه ای در سطح استان کرمان بیان داشت: هفدهـم مرداد ماه هر سـال به نام شهید محمود صارمی خبرنگار بسیجی، مجاهد و حماسه نگار مخلص مزین شده است و به‌ عنوان روز خبرنگار و پاسداشت تلاش های صادقانه و آگاهی بخش خبرنگاران و اصحاب رسانه در تاریخ ایران اسلامی ثبت شده است.

وی ادامه داد: فرصت بسیار ارجمندی پدید آمده است تا اهمیت رسالت سترگ و خطیر جامعه رسانه ای کشور بازخوانی و بر اولویت ها و ارجحیت های فرا روی فعالان و مجاهدان این عرصه تاکید شود.

حجت الاسلام جلالی در این راستا بیان داشت: تولید، پردازش و نشر اطلاعات همواره با نام خبرنگاران پیوند خورده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کرمان در پایان با تبریک مجدد روز خبرنگار به جامعه رسانه‌ای و آحاد خبرنگاران فهیم، فعال و متعهد استان کرمان و قدردانی از تعامـل مثبت و سازنده با سازمان تبلیغات اسلامی خواستار همکاری بیشتر خبرنگاران با این نهاد فرهنگی شد.