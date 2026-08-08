به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله ایزدی رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد ظهر شنبه از آغاز عملیات اجرایی نخستین مجموعه تخصصی اسکواش خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی متناسب با نیاز جوانان و ورزشکاران، یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است و در همین راستا احداث مجموعه تخصصی اسکواش در پی تلاش‌های مستمر آرش محمدی نافچی رئیس هیأت اسکواش استان چهارمحال و بختیاری در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ورزش اسکواش از رشته‌های تخصصی و پرتحرک خانواده ورزش‌های راکتی است که نقش مؤثری در افزایش آمادگی جسمانی، چابکی، تمرکز، استقامت و سلامت روحی و روانی دارد و طی سال‌های اخیر با استقبال علاقه‌مندان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان شهرکرد، روبه‌رو شده است.

ایزدی افزود: پس از طرح این مطالبه از سوی ورزشکاران و بررسی‌های کارشناسی در شورای اسلامی شهر، کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و جلسات مشترک با شهرداری، اجرای این پروژه به تصویب رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد با بیان اینکه این مجموعه در منطقه منظریه احداث می‌شود، گفت: زمینی به ابعاد ۲۱ در ۲۰ متر برای اجرای پروژه و با توجه به استاندارد اسکواش اختصاص یافته است.

ایزدی با اشاره به روند اجرای طرح تصریح کرد: برآورد اولیه اجرای این پروژه حدود ۷ میلیارد تومان بوده که تاکنون نیمی از اعتبار آن تأمین شده است. عملیات گودبرداری به پایان رسیده و مرحله سفت‌کاری آغاز شده است.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری تأمین باقی‌مانده اعتبار پروژه را با جدیت دنبال می‌کند تا پس از تکمیل مراحل عمرانی و نصب تجهیزات تخصصی، این مجموعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

ایزدی گفت: اسکواش در چهارمحال و بختیاری، امروز به جایگاهی رسیده است که حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی، تلاش و توسعه هدفمند است. در این مسیر، آرش محمدی بنیان‌گذار هیأت و ورزش اسکواش استان، گسترش فعالیت‌های آموزشی، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و پیگیری ایجاد زیرساخت‌های تخصصی را بسیار کامل و جامع در برنامه‌های کوتاه مدت و بلند ندت خود دنبال کرده است.

وی تصریح کرد: در بخش توسعه منابع انسانی نیز، برای نخستین بار در تاریخ ورزش اسکواش استان، داوران بین‌المللی از چهارمحال و بختیاری تربیت و به جامعه داوری کشور معرفی شدند که این موفقیت، جایگاه فنی استان را در سطح ملی ارتقا داد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: از دیگر دستاوردهای شاخص رئیس هیأت اسکواش استان، کسب رأی اعتماد رؤسای هیأت‌های اسکواش سراسر کشور در مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران بود؛ موفقیتی که با انتخاب آرش محمدی به عنوان نماینده هیأت‌های استانی و عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران همراه شد و زمینه حضور مؤثر استان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری این رشته ورزشی را فراهم کرد.

ایزدی همچنین از تلاش‌ها و پیگیری‌های آرش محمدی رئیس هیأت اسکواش چهارمحال و بختیاری قدردانی کرد و گفت: پیگیری‌های مستمر، نگاه کارشناسی و مطالبه‌گری دلسوزانه وی طی سال‌های گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در آغاز اجرای این پروژه داشته و بدون تردید توسعه اسکواش استان مرهون تلاش‌های وی و جامعه این رشته ورزشی است.

وی ادامه داد: بدون تردید، احداث این مجموعه تخصصی، نقطه عطفی در تاریخ ورزش اسکواش چهارمحال و بختیاری خواهد بود و زمینه توسعه ورزش قهرمانی، استعدادیابی، میزبانی رقابت‌های ملی، افزایش سرانه فضاهای ورزشی تخصصی و پرورش نسل جدیدی از ورزشکاران این رشته را فراهم خواهد کرد.