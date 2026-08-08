سنای آمریکا لایحه موقت جلوگیری از تعطیلی دولت را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سنای آمریکا روز شنبه یک اقدام موقت برای تأمین مالی آژانس‌های فدرال تا ۱۱ دسامبر تصویب کرد؛ در اقدامی که با هدف جلوگیری از تعطیلی فلج‌کننده دولت فدرال چند هفته قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر انجام شد.

مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان، ماه گذشته لایحه بودجه کوتاه‌مدت خود را تصویب کرد. دو مجلس باید اختلافات خود را قبل از اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهورآمریکا آن را امضا کند و به قانون تبدیل شود، قبل از انقضای بودجه فعلی در ۳۰ سپتامبر - کمتر از پنج هفته قبل از انتخابات کنگره در ۳ نوامبر - حل کنند.

دموکرات‌ها گفتند که نسخه سنا، برخلاف نسخه مجلس نمایندگان مانع از آن می‌شود که دولت ترامپ بودجه را از سایر برنامه‌ها به امنیت مرزی اختصاص دهد.

همچنین این نسخه شامل عباراتی است که امکان تنظیم بودجه برای برنامه‌های کمک به مسکن و غذا را فراهم می‌کند. این اقدام سنا همچنین به طور موقت مانع از اجرای قانون جدیدی توسط دفتر بودجه کاخ سفید می‌شود که به منصوبان سیاسی کنترل صدها میلیارد دلار کمک مالی را می‌دهد.