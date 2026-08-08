نقش اثرگذار رسانه ها در پیگیری مطالبات پرستاری

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، احمد نجاتیان، در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، نوشت: روز خبرنگار، فرصتی است برای قدردانی از افرادی که روایت می‌کنند تا حقیقت فراموش نشود.

خبر، امانتی است که از حقیقت به مردم می‌رسد و خبرنگاری، شغلی برای ثبت اتفاقات نیست؛ مسئولیتی است برای دیدن آنچه شاید دیده نشود، شنیدن آنچه شاید شنیده نشود و روایت کردن واقعیت‌هایی که گاهی در هیاهوی روزمره گم می‌شوند.

بخش مهمی از واقعیت نظام سلامت را می‌توان در روایت خبرنگارانی دید که در کنار کادر سلامت حضور پیدا می‌کنند، مسائل و دغدغه‌های آنان را دنبال می‌کنند و صدای مطالباتشان را به جامعه و مسئولان می‌رسانند.

جامعه پرستاری در همواره، مسائل و مطالبات متعددی داشته است؛ از معیشت و پرداخت عادلانه گرفته تا کمبود نیروی انسانی، شرایط سخت کاری و ضرورت دیده‌شدن جایگاه حرفه‌ای پرستاری. در این مسیر، رسانه‌های مسئول و خبرنگاران دغدغه‌مند، فقط روایتگر این مسائل نبوده‌اند، آنها با طرح پرسش‌های درست و پیگیری مطالبات، در شکل‌گیری گفتگو و مطالبه درست نیز نقش داشته‌اند.

به نمایندگی از جامعه بزرگ پرستاری کشور، از همه خبرنگاران و اصحاب رسانه که با دقت، انصاف و شجاعت، مسائل نظام سلامت و دغدغه‌های پرستاران را دنبال می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنم و برای همه اصحاب رسانه شامل خبرنگاران، عکاسان، گزارشگران و فعالان رسانه‌ای، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون آرزو دارم.