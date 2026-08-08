به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اردستان، اظهار کرد: خبر و خبرنگاری از جمله امور ضروری و لازم برای جامعه پویا و بانشاط است و در عین حال، حساسیت ویژه‌ای دارد؛ بنابراین خبر باید اثرگذار، صحیح، امیدبخش و نشاط‌آور باشد.

وی افزود: انتقاد نیز باید با هدف اصلاح امور انجام شود، نه با قصد انتقام‌گیری. اینکه فردی به دلیل نارضایتی شخصی از یک مسئول یا مجموعه، اقدام به انتقاد کند، شیوه صحیح و منصفانه‌ای نیست؛ چراکه نقد واقعی باید برای اصلاح و رفع اشکالات باشد.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: لازم است ارتباط و تعامل روابط عمومی دستگاه‌ها با خبرگزاری‌ها و خبرنگاران بیشتر شود و روابط عمومی‌ها اخبار و اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند و پاسخگوی سؤالات خبرنگاران باشند تا تعامل واقعی میان مسئولان و رسانه‌ها شکل بگیرد.

دهشیری تصریح کرد: خبرنگاران باید پیش از انتشار اخبار، به‌ویژه اخبار حساس و چالش‌برانگیز، از صحت آن اطمینان حاصل کرده و موضوع را از مراجع ذی‌صلاح استعلام کنند؛ چراکه انتشار یک خبر نادرست ممکن است تأثیری در جامعه ایجاد کند که حتی تکذیب بعدی نیز نتواند به‌طور کامل آن را جبران کند.

وی بیان کرد: رسانه‌ها نباید تنها به دنبال اخبار چالش‌برانگیز باشند، بلکه اتفاقات مثبت و معمولی جامعه نیز ارزش انعکاس دارند. برگزاری مستمر اجتماعات مردمی، برنامه‌های فرهنگی، کلاس‌های آموزشی، نماز جماعت، نماز جمعه و فعالیت‌های مثبت دستگاه‌های مختلف باید مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: ممکن است برخی از این اخبار در نگاه نخست، جذابیت و بازدید بالایی نداشته باشند، اما انعکاس همین فعالیت‌ها نشان می‌دهد که در جامعه ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی وجود دارد و افرادی برای دفاع از ارزش‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدها آماده هستند.

دهشیری اضافه کرد: پیشنهاد برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان حوزه رسانه نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد تا در طول سال، حداقل چند جلسه با موضوعاتی مانند آسیب‌های خبررسانی، آثار رسانه‌ها، وظایف خبرنگاران و شیوه صحیح انعکاس اخبار برگزار شود و فعالان این حوزه با نکات تخصصی بیشتر آشنا شوند.

وی یادآور شد: راه‌اندازی «خانه خبر» یا مجموعه‌ای برای گردهمایی خبرنگاران شهرستان می‌تواند به هویت صنفی و هماهنگی بیشتر میان فعالان رسانه‌ای کمک کند و در این مجموعه می‌توان یک سخنگو نیز برای ارتباط با مسئولان و انتقال مسائل و تذکرات خبرنگاران تعیین کرد.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به نقش رسانه‌ها در ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی گفت: رسانه می‌تواند با انتشار اخبار صحیح و امیدبخش، وحدت‌آفرین باشد و از سوی دیگر، انتشار شایعات و اخبار دروغ می‌تواند زمینه‌ساز نفاق و تفرقه در جامعه شود؛ بنابراین خبرنگاران باید در این زمینه احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

دهشیری خاطرنشان کرد: مسئولان ممکن است در جلسات خصوصی نسبت به برخی مسائل و عملکردها تذکر و انتقاد داشته باشند، اما در فضای عمومی باید از مجموعه مدیریتی و مسئولان برای حفظ وحدت و انسجام حمایت شود و رسانه‌ها نیز باید این ملاحظه را در انعکاس اخبار مورد توجه قرار دهند.

وی تصریح کرد: امروز هر خبری که در یک شهرستان منتشر می‌شود، دیگر محدود به همان منطقه نیست و می‌تواند در سطح ملی و حتی جهانی بازتاب پیدا کند. بنابراین خبرنگار باید بداند خبری که منتشر می‌کند ممکن است مورد توجه رسانه‌های مختلف و حتی دشمنان قرار گیرد و از نقاط ضعف موجود برای ایجاد ناامیدی استفاده شود.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: حفظ آبروی مردم یکی دیگر از مسئولیت‌های مهم رسانه‌هاست و نباید با انتشار یک خبر یا بیان یک موضوع، آبروی فردی را خدشه‌دار کنیم. خبرنگار باید اختیار قلم و بیان خود را در دست داشته باشد و بداند یک خبر ممکن است آثار اجتماعی و حتی شخصی جبران‌ناپذیری برای افراد داشته باشد.

دهشیری ادامه داد: رسانه‌ها باید ارتباط دوسویه میان مردم و مسئولان را تقویت کنند؛ به این معنا که مطالبات و نظرات مردم را به مسئولان منتقل کرده و پاسخ و اقدامات مسئولان را نیز به مردم اطلاع دهند. همین ارتباط می‌تواند امید و نشاط اجتماعی را افزایش دهد.

وی اضافه کرد: ارائه چهره‌ای مثبت و واقعی از شهرستان در رسانه‌ها اهمیت زیادی دارد؛ چراکه اگر تصویری منفی از اختلاف، درگیری و ناامیدی در یک منطقه ایجاد شود، زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالیت‌های اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند و در نهایت محرومیت جامعه افزایش خواهد یافت.

امام‌جمعه اردستان با تأکید بر ضرورت توجه رسانه‌ها به فرهنگ بومی گفت: بسیاری از سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی در حال فراموشی است و رسانه‌ها می‌توانند با معرفی آداب و رسوم ارزشمند مردم منطقه، از جمله مهمان‌نوازی و احترام به دیگران، در حفظ و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده نقش‌آفرینی کنند.

دهشیری با اشاره به مسئولیت سنگین خبرنگاران و سخنرانان در ثبت مطالب در افکار عمومی، یادآور شد: آنچه امروز بیان یا منتشر می‌شود، ممکن است در اذهان مردم باقی بماند و نسل‌های آینده نیز درباره آن قضاوت کنند؛ بنابراین باید در انتخاب کلمات، صحت مطالب و نحوه بیان آنها دقت لازم را داشته باشیم.

وی در پایان با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم درباره ثبت اعمال انسان، خاطرنشان کرد: خداوند متعال آنچه انسان‌ها از پیش می‌فرستند، ثبت می‌کند و این موضوع برای خبرنگاران و سخنرانان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ بنابراین باید مراقب باشیم آنچه می‌گوییم و می‌نویسیم، صحیح، مستند و در مسیر حق باشد.