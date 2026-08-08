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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

جریمه ۶۰ میلیارد ریالی داروخانه متخلف

جریمه ۶۰ میلیارد ریالی داروخانه متخلف

معاون غذا و دارو از محکومیت یک داروخانه متخلف به پرداخت حدود ۶۰ میلیارد ریال جریمه نقدی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محسن گوهری‌نیا گفت: در پی بازرسی‌های مستمر، تخصصی و سرزده کارشناسان معاونت غذا و دارو، تخلفات متعددی در این داروخانه شناسایی و پس از تکمیل مستندات، پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

وی افزود: یکی از تخلفات محرز این داروخانه، دریافت وجه اضافه از بیماران بیش از تعرفه مصوب خدمات دارویی بود که با توجه به تضییع حقوق بیماران و تحمیل هزینه اضافی به شهروندان، موضوع در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

گوهری نیا ادامه داد: پس از بررسی مستندات و گزارش‌های کارشناسی و استماع دفاعیات، تخلف محرز و حکم به پرداخت ۵۹ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال جریمه نقدی صادر شد.

وی با اشاره به سایر تخلفات این داروخانه گفت: پیش از این نیز به دلیل تخلفاتی از جمله عدم حضور مسئول فنی در زمان فعالیت داروخانه و عرضه دارو بدون نظارت مسئول فنی، اقدامات قانونی از جمله توبیخ کتبی و درج در پرونده انجام شده بود.

گوهری‌نیا با تأکید بر نقش مسئول فنی در تضمین ایمنی خدمات دارویی تصریح کرد: حضور مسئول فنی در داروخانه یک الزام حرفه‌ای و قانونی است و عرضه دارو بدون نظارت داروساز می‌تواند زمینه‌ساز خطاهای دارویی، تداخلات دارویی، مصرف نادرست دارو و آسیب به بیماران شود. همچنین دریافت تعرفه خدمات دارویی باید صرفاً در چارچوب تعرفه‌های مصوب انجام شود و هرگونه دریافت وجه مازاد، تخلف محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اکثریت داروخانه‌های شهرستان، تعرفه خدمات دارویی را مطابق میزان قانونی و مصوب دریافت می‌کنند و ضمن قدردانی از داروسازان متعهد، نظارت‌های معاونت غذا و دارو برای صیانت از حقوق بیماران و ارتقای سلامت جامعه با جدیت ادامه خواهد داشت.

گوهری‌نیا در پایان از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی در رسیدگی به این پرونده قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت‌محور، موارد را از طریق سامانه نظارتی ۱۹۰ گزارش کنند.

وی تأکید کرد: مشارکت مردم در کنار نظارت‌های تخصصی، نقش مهمی در شناسایی تخلفات و صیانت از حقوق بیماران دارد و تمامی گزارش‌های مردمی با دقت بررسی و پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6911233
حبیب احسنی پور

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