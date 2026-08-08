جریمه ۶۰ میلیارد ریالی داروخانه متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محسن گوهری‌نیا گفت: در پی بازرسی‌های مستمر، تخصصی و سرزده کارشناسان معاونت غذا و دارو، تخلفات متعددی در این داروخانه شناسایی و پس از تکمیل مستندات، پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

وی افزود: یکی از تخلفات محرز این داروخانه، دریافت وجه اضافه از بیماران بیش از تعرفه مصوب خدمات دارویی بود که با توجه به تضییع حقوق بیماران و تحمیل هزینه اضافی به شهروندان، موضوع در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

گوهری نیا ادامه داد: پس از بررسی مستندات و گزارش‌های کارشناسی و استماع دفاعیات، تخلف محرز و حکم به پرداخت ۵۹ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال جریمه نقدی صادر شد.

وی با اشاره به سایر تخلفات این داروخانه گفت: پیش از این نیز به دلیل تخلفاتی از جمله عدم حضور مسئول فنی در زمان فعالیت داروخانه و عرضه دارو بدون نظارت مسئول فنی، اقدامات قانونی از جمله توبیخ کتبی و درج در پرونده انجام شده بود.

گوهری‌نیا با تأکید بر نقش مسئول فنی در تضمین ایمنی خدمات دارویی تصریح کرد: حضور مسئول فنی در داروخانه یک الزام حرفه‌ای و قانونی است و عرضه دارو بدون نظارت داروساز می‌تواند زمینه‌ساز خطاهای دارویی، تداخلات دارویی، مصرف نادرست دارو و آسیب به بیماران شود. همچنین دریافت تعرفه خدمات دارویی باید صرفاً در چارچوب تعرفه‌های مصوب انجام شود و هرگونه دریافت وجه مازاد، تخلف محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اکثریت داروخانه‌های شهرستان، تعرفه خدمات دارویی را مطابق میزان قانونی و مصوب دریافت می‌کنند و ضمن قدردانی از داروسازان متعهد، نظارت‌های معاونت غذا و دارو برای صیانت از حقوق بیماران و ارتقای سلامت جامعه با جدیت ادامه خواهد داشت.

گوهری‌نیا در پایان از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی در رسیدگی به این پرونده قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت‌محور، موارد را از طریق سامانه نظارتی ۱۹۰ گزارش کنند.

وی تأکید کرد: مشارکت مردم در کنار نظارت‌های تخصصی، نقش مهمی در شناسایی تخلفات و صیانت از حقوق بیماران دارد و تمامی گزارش‌های مردمی با دقت بررسی و پیگیری خواهد شد.