سرپرست جدید اداره امور مالیاتی کوهدشت معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، مراسم معارفه سرپرست جدید اداره امور مالیاتی شهرستان کوهدشت با حضور مراد ناصری فرماندار شهرستان و قائدرحمت معاون مدیرکل امور مالیاتی لرستان برگزار شد.
منصور بازوند سرپرست اداره امور مالیاتی کوهدشت شد
در این مراسم، طی حکمی «منصور بازوند» به عنوان سرپرست اداره امور مالیاتی شهرستان کوهدشت منصوب شد و فعالیت خود را در این مسئولیت آغاز کرد.
این مراسم با هدف معرفی مسئول جدید اداره امور مالیاتی شهرستان و ایجاد زمینه برای تداوم فعالیتها و ارائه خدمات در حوزه امور مالیاتی برگزار شد.
در ادامه این مراسم، از تلاشها و خدمات «علییار کنعانی» که پیش از این مسئولیت ریاست اداره امور مالیاتی شهرستان کوهدشت را بر عهده داشت، قدردانی شد.
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