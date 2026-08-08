پیام تبریک امیر دریادار ایرانی به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادارشهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، فرا رسیدن ۱۷ مرداد و روز خبرنگار را تبریک گفت و تاکید کرد که «جایگاه خبرنگاران از یک حرفه صرف فراتر رفته و به سنگری راهبردی در عرصه دفاع از حقیقت، هویت ملی و منافع کشور تبدیل شده است.

متن این پیام، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، فرصت پاسداشت مجاهدانی است که در میدان آگاهی بخشی، تبیین حقیقت و روشنگری افکار عمومی، رسالتی خطیر و سرنوشت ساز بر عهده دارند و با تعهد و بصیرت، روایتگر واقعیت‌ها و پاسدار حق مردم برای آگاهی اند و در شکل دهی به سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و پیشرفت کشور نقش آفرینی می‌نمایند.

در عصر نبرد روایت‌ها و رویارویی گسترده رسانه‌ای، جایگاه خبرنگاران از یک حرفه صرف فراتر رفته و به سنگری راهبردی در عرصه دفاع از حقیقت، هویت ملی و منافع کشور تبدیل شده است. امروز دشمنان پیش از آنکه در میدان‌های نظامی به دنبال برتری باشند، در عرصه ادراک سازی، تحریف واقعیت‌ها، عملیات روانی و جنگ شناختی به دنبال اثر گذاری بر افکار عمومی هستند. از این رو، خبرنگاران متعهد و حقیقت‌جو، در خط مقدم جهاد تبیین و مقابله با تحریف قرار دارند. حوادث و رخدادهای جنگ رمضان نیز بار دیگر اهمیت این رسالت را آشکار ساخت. در روزهایی که رسانه‌های وابسته به نظام سلطه می کوشیدند با قلب واقعیت‌ها، پنهان سازی جنایت‌ها و وارونه نمایی حقایق، افکار عمومی جهان را دچار خطا و سردرگمی کنند، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای متعهد با روایت صادقانه واقعیت‌ها صدای مظلومیت ملت شریف ایران اسلامی را به گوش جهانیان رسانده و اجازه ندادند حقیقت در هیاهوی جنگ رسانهای دشمنان به حاشیه رانده شود.

بی تردید، تبیین جنایت‌های صورت گرفته علیه مردم بیگناه، افشای ماهیت تجاوزکارانه دشمنان، انعکاس رشادت‌ها و ایثارگری‌های مدافعان امنیت و بازنمایی اقتدار و انسجام ملی، بخشی از مأموریت ارزشمندی بود که اصحاب رسانه در آن مقطع حساس به شایستگی انجام دادند و برگ های ماندگاری را در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران به ثبت رساندند.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و ادای احترام به مقام شامخ شهید محمود صارمی و تمامی شهدای عرصه اطلاع رسانی، این مناسبت را به همه خبرنگاران، روزنامه نگاران، عکاسان خبری، فعالان رسانه‌ای و تلاشگران جبهه آگاهی و تبیین تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون ایشان را در مسیر روشنگری، دفاع از منافع ملی و اعتلای ایران اسلامی بزرگ تحت توجهات ویژه اهل بیت(ع)، حضرت ولی عصر (عج) و امام شهید عزیز (اعلی الله مقامه) و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (حفظه الله) مسئلت دارم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دریادار شهرام ایرانی