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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

پیام تبریک امیر دریادار ایرانی به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک امیر دریادار ایرانی به مناسبت روز خبرنگار

فرمانده نیروی دریایی ارتش به‌مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار، پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادارشهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، فرا رسیدن ۱۷ مرداد و روز خبرنگار را تبریک گفت و تاکید کرد که «جایگاه خبرنگاران از یک حرفه صرف فراتر رفته و به سنگری راهبردی در عرصه دفاع از حقیقت، هویت ملی و منافع کشور تبدیل شده است.

متن این پیام، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، فرصت پاسداشت مجاهدانی است که در میدان آگاهی بخشی، تبیین حقیقت و روشنگری افکار عمومی، رسالتی خطیر و سرنوشت ساز بر عهده دارند و با تعهد و بصیرت، روایتگر واقعیت‌ها و پاسدار حق مردم برای آگاهی اند و در شکل دهی به سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و پیشرفت کشور نقش آفرینی می‌نمایند.

در عصر نبرد روایت‌ها و رویارویی گسترده رسانه‌ای، جایگاه خبرنگاران از یک حرفه صرف فراتر رفته و به سنگری راهبردی در عرصه دفاع از حقیقت، هویت ملی و منافع کشور تبدیل شده است. امروز دشمنان پیش از آنکه در میدان‌های نظامی به دنبال برتری باشند، در عرصه ادراک سازی، تحریف واقعیت‌ها، عملیات روانی و جنگ شناختی به دنبال اثر گذاری بر افکار عمومی هستند. از این رو، خبرنگاران متعهد و حقیقت‌جو، در خط مقدم جهاد تبیین و مقابله با تحریف قرار دارند. حوادث و رخدادهای جنگ رمضان نیز بار دیگر اهمیت این رسالت را آشکار ساخت. در روزهایی که رسانه‌های وابسته به نظام سلطه می کوشیدند با قلب واقعیت‌ها، پنهان سازی جنایت‌ها و وارونه نمایی حقایق، افکار عمومی جهان را دچار خطا و سردرگمی کنند، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای متعهد با روایت صادقانه واقعیت‌ها صدای مظلومیت ملت شریف ایران اسلامی را به گوش جهانیان رسانده و اجازه ندادند حقیقت در هیاهوی جنگ رسانهای دشمنان به حاشیه رانده شود.

بی تردید، تبیین جنایت‌های صورت گرفته علیه مردم بیگناه، افشای ماهیت تجاوزکارانه دشمنان، انعکاس رشادت‌ها و ایثارگری‌های مدافعان امنیت و بازنمایی اقتدار و انسجام ملی، بخشی از مأموریت ارزشمندی بود که اصحاب رسانه در آن مقطع حساس به شایستگی انجام دادند و برگ های ماندگاری را در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران به ثبت رساندند.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و ادای احترام به مقام شامخ شهید محمود صارمی و تمامی شهدای عرصه اطلاع رسانی، این مناسبت را به همه خبرنگاران، روزنامه نگاران، عکاسان خبری، فعالان رسانه‌ای و تلاشگران جبهه آگاهی و تبیین تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون ایشان را در مسیر روشنگری، دفاع از منافع ملی و اعتلای ایران اسلامی بزرگ تحت توجهات ویژه اهل بیت(ع)، حضرت ولی عصر (عج) و امام شهید عزیز (اعلی الله مقامه) و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (حفظه الله) مسئلت دارم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دریادار شهرام ایرانی

کد مطلب 6911269
هادی رضایی

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