به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، مراسم دیپلماتیک گرامیداشت بیستمین سالگرد تأسیس گروه بریکس در تالار اووال کتابخانه دولتی ادبیات خارجی «رودومینو» در مسکو برگزار شد.

این مراسم که یکی از مهم‌ترین رویدادهای «هفته سالگرد بریکس» به شمار می‌رفت، با حضور نمایندگان کشورهای عضو و شرکای بریکس برگزار شد.

نمایندگان سفارتخانه‌های هند، ایران، اتیوپی، اندونزی، تایلند، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، اوگاندا، بولیوی، الجزایر، کوبا، نیجریه و کلمبیا به همراه شماری از شخصیت‌های علمی، کارشناسان و فعالان اجتماعی روسیه در این مراسم حضور داشتند.

نیکهیلیش گیری، معاون رئیس نمایندگی دیپلماتیک هند در روسیه، که به نمایندگی از ریاست دوره‌ای بریکس در سال ۲۰۲۶ سخن می‌گفت، اعلام کرد شعار ریاست هند با عنوان «تقویت تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» بر این باور استوار است که همکاری میان اعضای بریکس می‌تواند به حل متوازن و فراگیر چالش‌های مشترک کمک کند.

وی افزود: هند در دوره ریاست خود تلاش خواهد کرد همکاری‌ها برای افزایش تاب‌آوری در حوزه‌های کشاورزی، سلامت، مدیریت بحران، انرژی و زنجیره‌های تأمین را گسترش دهد. همچنین حمایت از استارت‌آپ‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و فناوری‌های نوظهور از اولویت‌های این کشور خواهد بود.

این دیپلمات هندی همچنین بر ضرورت اصلاح نهادهای چندجانبه بین‌المللی متناسب با واقعیت‌های امروز جهان تأکید کرد و خواستار افزایش نمایندگی و مشارکت کشورهای در حال توسعه در سازمان‌هایی مانند سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد.

در ادامه مراسم، مارینا زاخارنکو، مدیرکل کتابخانه دولتی ادبیات خارجی روسیه، با خوشامدگویی به میهمانان اظهار کرد این کتابخانه از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۲۱ نقش پلی میان فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف را ایفا کرده است.

وی گفت کتابخانه‌ها حافظ میراث فرهنگی ملت‌ها هستند و می‌توانند زمینه تبادل دانش و نزدیکی بیشتر کشورها را فراهم کنند. به گفته وی، توسعه همکاری میان کتابخانه‌های ملی کشورهای مختلف به تقویت روابط فرهنگی و حتی رشد همکاری‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.

ژانا تولستیکووا، مدیرعامل و سردبیر تی‌وی بریکس، نیز در سخنانی با اشاره به گسترش بریکس به ۱۰ عضو تأکید کرد که این گروه همچنان به اصول احترام متقابل، همکاری، اجماع، برابری حاکمیتی و گشودگی پایبند مانده است.

وی افزود: شبکه رسانه‌ای تی‌وی بریکس نیز در آستانه دهمین سال فعالیت خود قرار دارد و طی این سال‌ها به طور مستمر برای ترویج دستورکار مشترک کشورهای عضو تلاش کرده است.

تولستیکووا خاطرنشان کرد: تی‌وی بریکس اکنون با ۳۴ کشور همکاری رسانه‌ای دارد و با کمک شرکای خود توانسته فضایی باز و عینی برای دیپلماسی رسانه‌ای ایجاد کند.

برنامه فرهنگی این مراسم نیز با اجرای گروه موسیقی وابسته به مرکز فرهنگی جواهر لعل نهرو همراه بود.

بر اساس این گزارش، هفته سالگرد بریکس از ۱۵ تا ۲۰ ژوئن در مسکو برگزار می‌شود و به بررسی دستاوردها و چشم‌اندازهای آینده این گروه اختصاص دارد. پیش از این نیز نشست‌های تخصصی «بریکس؛ ۲۰ سال دستاوردها، نتایج و چشم‌اندازهای همکاری» و «رسانه و بریکس؛ شکل‌دهی به فضای مشترک اطلاعاتی» در مرکز رسانه‌ای فرهنگی بریکس+ برگزار شده بود.