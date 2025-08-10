خبرنگاران رکن چهارم حکمرانی و بازوان توانمند جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی شنبه شب در مراسم تجلیل از خبرنگاران، این قشر را رکن چهارم حکمرانی کشور دانست و گفت: اصحاب رسانه به عنوان چشم بینا و گوش شنوا برای دغدغه‌ها و مطالبات مردم، جلادهندگان واقعی جامعه هستند و همواره در تبیین حقایق و روشن‌گری واقعیت‌ها تلاش می‌کنند.

وی افزود: نقش خبرنگاران به عنوان بازوان توانمند جامعه، به‌ویژه در شرایط بحرانی و جنگ‌ها بسیار تأثیرگذار است؛ چرا که در دنیایی پر از سانسور، خشونت و تحریف حقایق، وظیفه دارند رسالت خود را به درستی ایفا کنند.

فرماندار نکا با تأکید بر اینکه ۲۰۰ شهید خبرنگار در راه انتقال حقیقت به نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم شده‌اند، اظهار داشت: رسانه‌ها با حضور در شرایط دشوار و از خودگذشتگی در راستای بیان واقعیت‌ها و ارتقای آگاهی عمومی، مسئولیت خطیری بر عهده دارند. در این مسیر، علاوه بر ۲۰۰ شهید خبرنگار در سطح کشور، دو شهید خبرنگار نیز از شهرستان نکا تقدیم شده است.

به گفته داودی، با ظهور پلتفرم‌های جدید در فضای مجازی، خبرنگاران که راویان حقیقت و روشنگران جامعه هستند، مورد ظلم قرار گرفته‌اند. در این زمینه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی صیانت از حقوق خبرنگاران، موظف است از جایگاه و حقوق این قشر پرتلاش به‌طور جدی دفاع کند.

نماینده عالی دولت در شهرستان نکا سواد رسانه‌ای را ضرورتی انکارناپذیر برای مدیران سطح شهرستان دانست و افزود: امروزه سواد رسانه‌ای به عنوان یکی از مهارت‌های حیاتی برای مدیران مطرح است؛ چرا که مدیری که فاقد این مهارت باشد، قطعاً در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد ماند و نتایج مطلوبی به دست نخواهد آورد. به طوری که در دنیای کنونی که به دهکده جهانی تبدیل شده، مردم باید از عملکرد مدیران در دستگاه‌ها و سازمان‌ها به خوبی آگاه شوند.

وی در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: مردم در این آزمون بزرگ، در مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، درس‌های مقاومت، ایستادگی، خودباوری، صلابت و عزت را به جهانیان آموختند. این حماسه نشان‌دهنده وحدت و همبستگی ملی است که تضمینی برای حفظ امنیت و استقلال کشور به شمار می‌آید.

فرماندار نکا در بخش دیگری از سخنان خود، اربعین را به عنوان رسانه‌ای قوی و گویا توصیف کرد و افزود این نمایش گسترده مردمی، یادبودی فراموش‌نشدنی در تاریخ خواهد بود که پیام وحدت، ایمان و ایثار را به جهانیان منتقل می‌کند و قدرت پیوند مردم را در برابر چالش‌ها به نمایش می‌گذارد.

وی اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان با سو نیت و طمع‌ورزی علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی می‌کنند تا وحدت و استقرار این کشور اسلامی را تضعیف نمایند، مردم عزیز ایران بیش از پیش بر ضرورت وفاق و همدلی تأکید دارند تا پیام صریحی به شرق و غرب ارسال کنند که هیچ‌کس قادر به تعرض به حریم مقدس این سرزمین نیست.

این مقام مسئول، امیدآفرینی را یکی از کلیدواژه‌های بنیادین انقلاب اسلامی برشمرد و تأکید کرد: که برای حفظ پویایی و تقویت روحیه مردم، لازم است تمامی نقاط قوت و دستاوردهای نظام به‌صورت دقیق، شفاف و بدون کوچک‌ترین تضعیف به جامعه اطلاع‌رسانی شود. در همین راستا اطلاع‌رسانی صحیح و امیدبخش می‌تواند نقش مهمی در افزایش انسجام ملی و تقویت اعتماد عمومی ایفا کند و به پیشبرد اهداف انقلاب کمک شایانی نماید.

نماینده عالی دولت در شهرستان نکا با اشاره به چالش‌های جدی منابع انرژی، از جمله کمبود آب و برق، اظهار داشت: در شرایط کنونی، رویکرد دولت دکتر پزشکیان بر پایه امید و توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در سطح کشور است. وی افزود که در یک ماه گذشته، ۱۸۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید به شبکه برق کشور متصل شده است تا ضمن افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، ناترازی برق کاهش یافته و امنیت تأمین انرژی در کشور بهبود یابد. این اقدامات بخشی از برنامه‌های گسترده دولت برای مقابله با بحران انرژی و تحقق توسعه پایدار به شمار می‌رود.

گفتنی است، در پایان این مراسم از فعالان و تلاشگران عرصه رسانه در شهرستان نکا به‌صورت ویژه با اهدای لوح سپاس و هدایای یادبود قدردانی شد. این تقدیر به پاس زحمات ارزشمند آنان در راستای اطلاع‌رسانی دقیق و ارتقای سطح آگاهی عمومی صورت گرفت و تأکیدی بر اهمیت نقش رسانه‌ها در توسعه و پیشرفت جامعه به شمار می‌رود.