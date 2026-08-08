  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

اولیانوف: خروج از مناقشه آمریکا-ایران، تنها از مسیر دیپلماسی ممکن است

اولیانوف: خروج از مناقشه آمریکا-ایران، تنها از مسیر دیپلماسی ممکن است

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد که تنها راهبرد مؤثر برای پایان دادن به درگیری آمریکا علیه ایران، استفاده از مسیرهای دیپلماتیک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین امروز شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پایان مناقشه میان آمریکا و ایران تنها از مسیر دیپلماسی ممکن است.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین در این باره نوشت: یک راهبرد خروج مؤثر (از مخاصمه آمریکا علیه ایران)، تنها از طریق مجاری دیپلماتیک قابل پیگیری است.

وی این پیام را در پاسخ به سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا منتشر کرد که گفته بود، ایالات متحده به راهبردی برای خروج از جنگ با ایران نیاز دارد و بعید است که قدرت هوایی به تنهایی بتواند اهداف ترامپ را محقق سازد.

کد مطلب 6911498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه