  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

حمله روسیه به دو کشتی حامل محموله نظامی اوکراین در دریای سیاه

حمله روسیه به دو کشتی حامل محموله نظامی اوکراین در دریای سیاه

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور، دو کشتی تجاری متعلق به ارتش اوکراین را که در حال انتقال محموله‌های نظامی در جنوب و شرق اودیسا در دریای سیاه بودند، هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای تأکید کرد که نیروهای مسلح روسیه حملات خود را علیه شناورهای دریایی در خدمت نیروهای مسلح اوکراین ادامه می‌دهند. در این بیانیه آمده است که دو کشتی مذکور، عصر دیروز در حین انتقال محموله نظامی، توسط پهپادها هدف قرار گرفتند.

همچنین، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۶۰۵ پهپاد اوکراینی در طول شب خبر داد. این حملات تنها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع روسیه از حملات دقیق و مستقیم به مراکز لجستیک، کارگاه‌های ساخت پهپادهای دوربرد و انبارهای متعلق به نیروهای مسلح اوکراین در کی‌یف و حومه آن خبر داد.

در بیانیه دیروز وزارت دفاع روسیه نیز آمده بود که سه کشتی تجاری دیگر در جنوب اودیسا که در حال انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی برای نیروهای مسلح اوکراین بودند نیز هدف قرار گرفته‌اند.

در پی تداوم حملات متقابل میان دو کشور، نیروهای روسیه به طور روزانه مجتمع‌های صنعتی نظامی اوکراین را که در زمینه تولید و ذخیره‌سازی پهپادهای دوربرد و میان‌برد فعالیت می‌کنند، و همچنین مراکز تصمیم‌گیری، بنادر و زیرساخت‌های نظامی اوکراین را هدف قرار می‌دهند.

کد مطلب 6909649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی م IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      0 0
      پاسخ
      ناتو اکراین را گوشت دم توپ قرار داده تا روسیه را تضعیف کنند ولی روسیه بر ناتو پیروز خواهد شد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها